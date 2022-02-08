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BURSA-ULUDAĞ'DA ALEYNA TİLKİ RÜZGARI - Son Dakika

BURSA-ULUDAĞ'DA ALEYNA TİLKİ RÜZGARI

08.02.2022 01:23
BURSA-ULUDAĞ'DA ALEYNA TİLKİ RÜZGARI

BURSA Uludağ'da düzenlenen Bitexen Winterfest'te Aleyna Tilki sahne aldı.

BURSA Uludağ'da düzenlenen Bitexen Winterfest'te Aleyna Tilki sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, binlerce hayranına dans şovları ve şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da 25'incisi düzenlenen Bitexen Winterfest'in ikinci gününde Aleyna Tilki sahne aldı. Binlerce hayranının ilgi göstermesi nedeniyle konser alanında adım atacak yer kalmadı. Gece yarısı sahneye çıkan Aleyna Tilki, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına önce kendi şarkılarını seslendirerek, unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Aleyna Tilki sahneden inerken hayranlarının fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışması izdihama yol açtı.

BURSA-ULUDAĞ'DA ALEYNA TİLKİ RÜZGARI
BURSA-ULUDAĞ'DA ALEYNA TİLKİ RÜZGARI
BURSA-ULUDAĞ'DA ALEYNA TİLKİ RÜZGARI
BURSA-ULUDAĞ'DA ALEYNA TİLKİ RÜZGARI
BURSA-ULUDAĞ'DA ALEYNA TİLKİ RÜZGARI
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Aleyna Tilki, Uludağ, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin BURSA-ULUDAĞ'DA ALEYNA TİLKİ RÜZGARI - Son Dakika Magazin


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