Umut Akyürek\'in kızıyla yaşadığı zorlu süreç, Magazin Bahane programında masaya yatırıldı

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Haberler.com stüdyosunda Moderatör Duygu Yazıcı eşliğinde Sunucu ve Yorumcu Gökay Kalaycıoğlu ile Gazeteci Hakan Solaker'in gerçekleştirdiği Magazin Bahane programında, ünlü sanatçı Umut Akyürek'in sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısı ve kızıyla yaşadığı zorlu süreç değerlendirildi. Kızının psikolojik sorunları nedeniyle Akyürek'in yaşadığı zorluklar üzerine yapılan programda, Kalaycıoğlu dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"KIZI TARAFINDAN YASTIKLA BOĞULUYORDU"

Programda Gökay Kalaycıoğlu, 2021 yılında yaptıkları bir röportajda Umut Akyürek'in yaşadığı durumu hatırlatarak, ünlü sanatçının uyurken kızı tarafından yastıkla boğulma tehlikesi atlattığını açıkladı. "Umut da Oktay da çok sevdiğim arkadaşlarım.Aslında bütün kartları açık oynasalar bütün ülke seferber olur. Öyle enteresan şeyler yaşıyorlar ki. Umut uyurken neredeyse kızı tarafından yastıkla boğuluyordu." dedi. Kalaycıoğlu, Akyürek ailesinin bu durumu reklam malzemesi yapmadığını, ancak yaşadıkları zorlukların çok daha ciddi olduğunu vurguladı.

"UMUT'UN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ İLE UĞRAŞMASININ ARKASINDA BU SORUNLAR YATIYOR"

Programda ayrıca Umut Akyürek'in dış görünüşüyle sık sık değişiklik yapmasının da kızıyla yaşadığı sorunların bir yansıması olduğu iddia edildi. Magazin Bahane ekibi, "Umut'un kendi ile bu kadar oynamasının arka planında bile bu var. Hayattaki yorgunlukları, kızgınlıkları, kırgınlıkları, hep dış görüntüsüne oynadı. Hep güzel, hep daha güzel, hep en güzel, hep, hep, hep. Ama arka planda biliyorum ki bu var." şeklinde yorumlarda bulundu.