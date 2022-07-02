Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile ilişkisini ilan etti - Son Dakika
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Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile ilişkisini ilan etti

02.07.2022 07:39

Uzun zamandır aşk yaşayan ancak her seferinde arkadaş olduklarını söyleyen Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya, ilişkilerini ilan etti. Evirgen, dün sosyal medya hesabından aşk dolu bir karelerini yayınlayarak Sarıkaya'nın doğum gününü kutladı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra Umut Evirgen ile anılmaya başladı. Ancak çift, her fırsatta haklarında çıkan aşk dedikodularını "Arkadaşız" diyerek yalanladı. Geçtiğimiz haftalarda Mikanos'ta tatil yaparken kameralara yansıyan ikili, sonunda ilişkilerini ilan etti.

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN BİRTANEM"

Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın doğum günü için özel bir paylaşım yaparak aşkını haykırdı. Instagram hesabından güzel oyuncuyla çektiği romantik bir fotoğrafı paylaşan Evirgen, 30 yaşına giren sevgilisi için "Doğum günün kutlu olsun birtanem" notunu yazarak kalp emojisi koydu. Sarıkaya'dan sevgilisinin paylaşımına henüz bir yorum gelmedi.

Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile ilişkisini ilan etti
Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile ilişkisini ilan etti
Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile ilişkisini ilan etti
Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile ilişkisini ilan etti
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Son Dakika Magazin Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya ile ilişkisini ilan etti - Son Dakika


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