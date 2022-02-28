Ünlü Astroloğun Savaş Öngörüsü Doğru Çıktı - Son Dakika

2018 yılında yayınlanan "2020-2040: Aydınlanma Çağı" isimli kitabında gezegen döngüleri ve tarihteki önemli olaylar arasındaki bağlantıyı ortaya koyan ünlü Astrolog Barış Özkırış, 2020 yılında dünyayı bir salgın hastalığın kasıp kavuracağını söylemişti.

Kitabın 43. sayfasında aşağıdaki satırlara yer vermiş olan araştırmacı yazar Özkırış salgını iki yıl önceden tahmin etmiş olduğu için herkesi hayrete düşürmüştü: "Kara veba salgını aynı zamanda 1345-1365 yılları arasındaki temel konsepti belirleyen Jüpiter ve Satürn 'ün kova burcundaki kavuşumu ile senkronize olmaktadır. 2020 yılında Satürn- Plüton kavuşumu ile Jüpiter ve Satürn'ün kova burcundaki kavuşumunun her ikisinin birden gerçekleşmesi oldukça manidardır. Bu bulgu 2020 yılında bir salgın hastalığın dünyayı kasıp kavuracağına işaret etmektedir."

Rusya- Ukrayna savaşı ile beraber Özkırış'ın kitabı tekrar gündeme geldi, çünkü kitabın 54. sayfasında şu satırları yazmıştı: "Rusya önce Ukrayna sonra Polonya 'yı tekrar işgal etmek isteyebilir… Ukrayna'yı işgal etmesi mümkün olabilir ama Polonya'yı işgal etmesine ABD izin vermeyecektir… 2020 yılından sonra Ukrayna'yı işgal etme girişiminde bulunması mümkün görünmektedir."

Araştırmacı yazar kimliğiyle de dikkat çeken Astrolog Barış Özkırış herkesi öngörüleri ile şaşırtmaya devam ediyor. Kitabındaki diğer öngörülerin gerçek olup olmayacağını takipçileri merak ediyor.

Kendisine sorduğumuzda "ben bir kahin değilim, sadece işini iyi yapan bir araştırmacı ve astroloğum" dedi.