Burak Yeter ve Dua Lipa Bir Arada - Son Dakika
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Burak Yeter ve Dua Lipa Bir Arada

08.08.2022 23:03
Burak Yeter ve Dua Lipa Bir Arada

Ünlü DJ Burak Yeter ile Dua Lipa, Rusya'nın başkenti Moskova'da aynı sahneyi paylaştı.

Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter geçtiğimiz akşam Moskova'da dünya starı Dua Lipa'nın sahnesinde hayranları ile buluştu.

Ünlü DJ yaptığı remixler ile herkesi çoşturdu. Dua Lipa ise Yeter'i, kendi story'sinde paylaştı.

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Kaynak: Snob Magazin

Burak Yeter, Dua Lipa, Moskova, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burak Yeter ve Dua Lipa Bir Arada - Son Dakika

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