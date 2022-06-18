Ünlü fenomen Danla Bilic, alkolün etkisiyle aldığı kostüm nedeniyle bin pişman oldu, fiyatı da uçuk

Ünlü fenomen, en son özel bir gecede göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle görüntülenmiş ve herkesi kendine hayran bırakmıştı. Danla Bilic, bu sefer ise alkolün etkisindeyken aldığı ürün nedeniyle büyük bir pişmanlık yaşadı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Eski Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile verdiği pozla da çok konuşulan Danla Bilic bu kez Instagram'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

KOSTÜM İÇİN 792 TL ÖDEDİ

Sarhoşken, Warner Bros'un 'Looney Tunes' ile 'Merrie Melodies' çizgi film serilerinde yer alan Tweety karakterinin kostümünü satın aldığını ifade eden Danla Bilic'in bu ürüne 792 TL ödemesi de şaşkınlık yarattı.