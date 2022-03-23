Ünlü İsimden Şok Eden Bergen Çıkışı! - Son Dakika

Sesiyle 80'li yıllarda adından söz ettiren fakat evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşi Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen Bergen'in trajik hikayesini konu alan 'Bergen' adlı film geçtiğimiz haftalarda vizyona girdi.

Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Selçuk Ural, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ural, 'Bergen' filmi hakkında konuştu.

"TÜRKİYE'DE ŞÖHRET SKANDAL ÜSTÜNE KURULMUŞ"

Ünlü sanatçı, "Bergen'in bir tane şarkısını sorsam söyleyemezsin. Barış Manço'nun, Cem Karaca'nın kaç şarkısını söylersiniz? Onların filmi yapılmadı. Türkiye'de şöhret skandal üstünü kurulmuş. Bir Barış Manço'nun Tanju Okan'ın filmi yapılmıyor ama Bergen'in filmi yapılıyor. Bir Cem Karaca filmi yapın. Filozof bunlar. Bergen'in yüzüne kezzap atılmasaydı filmini yapmayı geçtim adı bile anılmazdı" diyerek tartışma yarattı.

"ŞURADA KÜLOTLA KOŞARSAM BENİM DE FİLMİMİ YAPARLAR"

Sözlerini sürdüren Ural, "Acıları seviyoruz. O yüzden Bergen'in ve Müslüm Gürses'in filmi yapıldı. Niye Barış Manço'nun, Tanju Okan'ın, Cem Karaca'nın ve daha nicelerinin filmi yapılmadı? Bir tanesinin 10 tane albümü var, bir tanesinin 110 tane albümü var. Ben şahsen 37 tane 45'lık 9-10 tane longplay, 10 tane kaset, 10 tane CD'si olan adamım. Benim de filmim yapılmayacak.

Çıkıp şurada külotla koşarsam ertesi gün gündem değişir ve benim de filmimi yaparlar. Gerçekler bunlar. Adam 'Uzaya gittim' dedi bir anda şöhret oldu. Bu ülkede sanatçı olmayacaksın" diye konuştu.

SELÇUK URAL KİMDİR?

Selçuk Ural, 1945 yılında dünyaya gelmiştir. Türk müzisyen ve şarkıcı, Aslen Malatyalı olup, tam adı Abdulkadir Selçuk Ural'dır. Sinema oyuncusu Hakan Ural'ın babasıdır.

Selçuk Ural, 2020 yılında verdiği röportajda anılarından bir kitap çıkarmak istediğini aktarmıştı.

BERGEN KİMDİR?

Bergen'in asıl adı Belgin Sarılmışer'dir. Bergen, 16 Temmuz 1960 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966 yılında annesiyle Ankara'ya yerleştiler. Sanatçı, Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalışmak zorunda kaldı. 1977 yılına gelindiğinde eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi. Daha sonra Bergen, kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

BERGEN NASIL ÖDÜ?

Bergen, 1989 yılının Nisan ayında kocası Halis Serbest'den resmen boşandı. Ünlü şarkıcı Haziran 1989 yılında sahnelere dönüşünü, son albümü olan 'Yıllar Affetmez' ile yapmıştı.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gecesinde Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.