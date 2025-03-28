Ünlü İsimler, Burak Akan'ın Geleneksel İftar Davetinde Buluştu - Son Dakika
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Ünlü İsimler, Burak Akan'ın Geleneksel İftar Davetinde Buluştu

Ünlü İsimler, Burak Akan\'ın Geleneksel İftar Davetinde Buluştu

Burak Akan Medya'nın her yıl düzenlediği geleneksel iftar daveti bu yıl Dedeman İstanbul'da gerçekleşti. Sanat, spor, medya ve iş dünyasından birçok ünlü isim katılım gösterdi. Gecenin sürprizlerinden biri, ünlü yönetmen Burak Akan'ın sahnede Kur'an-ı Kerim okuması oldu. Akan, davetlilere özel hediyeler vererek geceye renk kattı. Mood Magazin Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akan, davet sonrası teşekkürlerini iletti ve önümüzdeki yıl da aynı şekilde bir araya gelmeyi temenni etti.

28.03.2025 14:14
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Burak Akan Medya'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar daveti, bu yıl Dedeman İstanbul'da gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği gece, samimi ve sıcak bir atmosferde geçti. Sanat, spor, medya, spor ve iş dünyasından yoğun katılımın olduğu davete ünlü isimler akın etti. Gecenin en büyük sürprizlerinden biri ise ünlü yönetmen Burak Akan'ın sahnede Kur'an-ı Kerim okuması oldu. Bu özel an, davetliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ayrıca, Akan, geceye katılan misafirlerine özel hediyeler vererek jest yaptı.

Ünlü İsimler, Burak Akan'ın geleneksel iftar davetinde buluştu
Ünlü İsimler, Burak Akan'ın geleneksel iftar davetinde buluştu

ÜNLÜ İSİMLER GECEYE AKIN ETTİ

İftar Davetine Wilma Elles, Turgay Kıran, Av. Serkan Bayram, Dr. Ender Saraç, Nurcan Sabur, Arzu Yanardağ, Burak Hakkı, Gökay Kalaycıoğlu, Kahraman Sivri, Burçin Bildik, Soner Türker, Haydar Çolakoğlu, Güvenç Kurtar, Nilay Dorsa, Hopdedik Ayhan, Lara Kırmusaoğlu Yasemin İlan, Okan Karacan, Mehmet Şah Çelik, Ytl Osman, Esra Sönmezer, Suat Yanç, Levent Çekiç, Neşe Aslanca, Erol Koçan, Bekir Aslantaş,Neslihan Tulga ve Açelya Gül gibi isimler katıldı.

Ünlü İsimler, Burak Akan'ın geleneksel iftar davetinde buluştu

BURAK AKAN GECEYE KATILANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Mood Magazin Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akan, davet sonunda yaptığı açıklamada, "Gelen tüm davetlilerime teşekkür ediyorum. Tüm sevdiğim dostlarım burada. Umarım önümüzdeki yıl da hep birlikte burada toplanırız" dedi. Bu özel gecede, dostluk ve paylaşım ön plandaydı ve davetliler, keyif dolu bir iftarın ardından güzel dileklerle geceyi noktaladı.

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Son Dakika Magazin Ünlü İsimler, Burak Akan'ın Geleneksel İftar Davetinde Buluştu - Son Dakika

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