Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

23.04.2022 15:57
Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı ülkenin çeşitli yerlerinde kutlanmaya devam ediyor. Birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından çocukluk fotoğraflarıyla birlikte anılarını paylaşarak 23 Nisan'ı kutladı.

Ünlü isimler, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya devam ediyor. Çocukluk fotoğraflarını paylaşan birçok isim, unutamadıkları anılarını da anlattı.

İşte ünlü isimlerin 23 Nisan paylaşımları...

HADİSE

Daha boyum mikrofona zor yeterken, Türkiye'den çok uzaklarda da kutlardım 23 Nisan'ı… Başka bir ülkede doğmuş olsam da her sene okulda 23 Nisan'ı kutlardık. Okulumuz buna izin verirdi. Türk ya da değil tüm çocuklarla birlikte kutlardık. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği gibi. Özgür olmak, istediğini istediğin an yapmak, herkesi eşit görmek ve olduğu gibi kabul etmek ne büyük bir erdem. 23 Nisan kutlu olsun."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

MÜGE BOZ

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu, içindeki çocuğu her gün yaşatanlara selam olsun."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

FAHRİYE EVCEN

"Çocuklar gibi şen olduğumuz bir günden."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

ZEYNEP SEVER DEMİREL

"Küçükken de en sevdiğim bayramdı şimdi de. 23 nisan Kutlu olsun"

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

SEREL YERELİ

"23 Nisan kutlu olsun"

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

CEM DAVRAN

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun. Büyük Atatürk'e sonsuz sevgi ve saygıyla."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

ASENA

"Tabi ki bir zamanlar çocuk olan ve halâ içindeki o masum çocuğu yaşatan bizlerin yani ATAMIZIN biz çocuklara armağan ettiği bayramımız."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

CEM YILMAZ

"23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk bayramınızı kutlarım.Tüm çocuklara güleryüzlü bir gelecek dilerim."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

CÜNEYT ARKIN

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

ECEM ÖZKAYA

"Sevdası ,inancı gelecek nesiller olan canım Ata'm. Tüm Dünya çocuklarına armağan ettiğin bugün ,kutlu olsun ! Yaşasın 23 Nisan!"

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

MERVE DİZDAR

"Bu bisiklet o kadar eskiydi ve yazın balkonda onunla gezmeyi o kadar seviyordum ki. Doğru düzgün gitmez, freni yok, renksiz… ama nasıl bir mutluluk. Yaşasın çocukluk. Her şeyden mutlu olabildiğimiz günler. O kadar kolay ki bir çocuğu mutlu etmek, güldürmek. Ata'mızın tüm çocuklara armağan ettiği bu bayramda, bütün çocukların refah içinde huzurlu, mutlu olmasını istiyorum. Kutlu olsun."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

GÖKHAN TÜRKMEN

"Bir yanımız hala çocuk. Öyle de kalması dileğiyle… Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu ve mutlu olsun."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı
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Son Dakika Magazin Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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