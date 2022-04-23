Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Ünlü isimler, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya devam ediyor. Çocukluk fotoğraflarını paylaşan birçok isim, unutamadıkları anılarını da anlattı.
Daha boyum mikrofona zor yeterken, Türkiye'den çok uzaklarda da kutlardım 23 Nisan'ı… Başka bir ülkede doğmuş olsam da her sene okulda 23 Nisan'ı kutlardık. Okulumuz buna izin verirdi. Türk ya da değil tüm çocuklarla birlikte kutlardık. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği gibi. Özgür olmak, istediğini istediğin an yapmak, herkesi eşit görmek ve olduğu gibi kabul etmek ne büyük bir erdem. 23 Nisan kutlu olsun."
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu, içindeki çocuğu her gün yaşatanlara selam olsun."
"Çocuklar gibi şen olduğumuz bir günden."
"Küçükken de en sevdiğim bayramdı şimdi de. 23 nisan Kutlu olsun"
"23 Nisan kutlu olsun"
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun. Büyük Atatürk'e sonsuz sevgi ve saygıyla."
"Tabi ki bir zamanlar çocuk olan ve halâ içindeki o masum çocuğu yaşatan bizlerin yani ATAMIZIN biz çocuklara armağan ettiği bayramımız."
"23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk bayramınızı kutlarım.Tüm çocuklara güleryüzlü bir gelecek dilerim."
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."
"Sevdası ,inancı gelecek nesiller olan canım Ata'm. Tüm Dünya çocuklarına armağan ettiğin bugün ,kutlu olsun ! Yaşasın 23 Nisan!"
"Bu bisiklet o kadar eskiydi ve yazın balkonda onunla gezmeyi o kadar seviyordum ki. Doğru düzgün gitmez, freni yok, renksiz… ama nasıl bir mutluluk. Yaşasın çocukluk. Her şeyden mutlu olabildiğimiz günler. O kadar kolay ki bir çocuğu mutlu etmek, güldürmek. Ata'mızın tüm çocuklara armağan ettiği bu bayramda, bütün çocukların refah içinde huzurlu, mutlu olmasını istiyorum. Kutlu olsun."
"Bir yanımız hala çocuk. Öyle de kalması dileğiyle… Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu ve mutlu olsun."
Son Dakika › Magazin › Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika