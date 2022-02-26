Ünlü isimler, güzellik merkezi açılışlarından paraya para demiyor! Zirvede 800 bin TL ile Hülya Avşar var - Son Dakika

Birçok şarkıcı ve oyuncu, mesleklerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından ürün tanıtımları yapmaya başladı. İsimler, bunun yanı sıra da güzellik merkezleri açılışlarına katılarak da gelir kazanmaya başladı.

ZİRVEDE HÜLYA AVŞAR VAR

Güzellik merkezi açılışına giderek tanıtım yapan ünlü isimlerin istedikleri ücretler de ortaya çıktı. Posta'da yer alan habere göre, bir saatlik tanıtım karşılığında İrem Derici 150 bin, Ebru Yaşar 120 bin, Seda Sayan 100 bin TL istiyor. Listenin zirvesinde yer alan Hülya Avşar'ın istediği rakam ise tamı tamına 800 bin TL.