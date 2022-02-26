Ünlü isimler, güzellik merkezi açılışlarından paraya para demiyor! Zirvede 800 bin TL ile Hülya Avşar var - Son Dakika
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Ünlü isimler, güzellik merkezi açılışlarından paraya para demiyor! Zirvede 800 bin TL ile Hülya Avşar var

26.02.2022 15:26

Sahnelerin yanı sıra güzellik merkezi açılışlarına katılan Seda Sayan, İrem Derici, Hülya Avşar ve Ebru Yaşar gibi isimler adeta paraya para demiyor. Listenin başında ise 1 saatlik açılış için 800 bin TL isteyen Hülya Avşar geliyor.

Birçok şarkıcı ve oyuncu, mesleklerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından ürün tanıtımları yapmaya başladı. İsimler, bunun yanı sıra da güzellik merkezleri açılışlarına katılarak da gelir kazanmaya başladı.

ZİRVEDE HÜLYA AVŞAR VAR

Güzellik merkezi açılışına giderek tanıtım yapan ünlü isimlerin istedikleri ücretler de ortaya çıktı. Posta'da yer alan habere göre, bir saatlik tanıtım karşılığında İrem Derici 150 bin, Ebru Yaşar 120 bin, Seda Sayan 100 bin TL istiyor. Listenin zirvesinde yer alan Hülya Avşar'ın istediği rakam ise tamı tamına 800 bin TL.

Ünlü isimler, güzellik merkezi açılışlarından paraya para demiyor! Zirvede 800 bin TL ile Hülya Avşar var
Ünlü isimler, güzellik merkezi açılışlarından paraya para demiyor! Zirvede 800 bin TL ile Hülya Avşar var
Ünlü isimler, güzellik merkezi açılışlarından paraya para demiyor! Zirvede 800 bin TL ile Hülya Avşar var
Ünlü isimler, güzellik merkezi açılışlarından paraya para demiyor! Zirvede 800 bin TL ile Hülya Avşar var
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İrem Derici, Hülya Avşar, Ebru Yaşar, Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü isimler, güzellik merkezi açılışlarından paraya para demiyor! Zirvede 800 bin TL ile Hülya Avşar var - Son Dakika


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