Ünlü İsimler Güzelliklerini Bu Ürünlere Borçlu - Son Dakika
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Ünlü İsimler Güzelliklerini Bu Ürünlere Borçlu

01.07.2022 15:21
Ünlü İsimler Güzelliklerini Bu Ürünlere Borçlu

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sanat ve magazin dünyasının sevilen isimleri dış görünüşlerine verdikleri önemi arttırdı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan kadın yıldızların, 40 bitkili saç bakım yağı ve keçi sütü sabununu tercih ettikleri öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler, dış görünüşlerini en iyi hale getirmek için hiçbir masraftan kaçınmıyorlar.

DIŞ GÖRÜNÜŞLERİNE ÖNEM VERİYORLAR

Hande Soral, Burcu Esmersoy, Şeyma Subaşı, Emma Watson, Jennifer Aniston ve Cate Blanchett gibi yerli ve yabancı ünlüler, daha önce verdikleri röportajlarda dış görünüşlerine önem verdiklerini dile getirmişti.

En çok satılan saç bakım yağı arasında yer alan Herbeauty, yüksek etkisi nedeniyle son dönemde sıkça tavsiye edilmeye başlandı.

SAÇ TELLERİNİ ONARMAYA YARDIMCI OLUYOR

Herbeauty 40 bitkili saç bakım yağı, hasarlı saç tellerini onarmaya, doğal saç görünümünü kazandırmaya ve saça parlaklık kazandırmaya yardımcı oluyor.

KEÇİ SÜTÜ SABUNU İLGİ GÖRÜYOR

Thalia peeling etkili keçi sütü sabunu ise bol miktarda A vitamini, fosfor, magnezyum ve selenyum ile birlikte küçük yağ molekülleri içerir. Doğal peeling etkisi ile siyah nokta ve ölü derinin vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Cildinizin genç ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Hayvansal yağ içermez, kostik ve paraben içermez.

Ürünü satın almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.trendyol.com/herbeauty/40-bitkili-sac-bakim-yagi-sur-cik-150-ml-thalia-peeling-etkili-keci-sutu-sabun-p-313511665'filterOverPriceListings=false

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Kaynak: Snob Magazin

Burcu Esmersoy, Şeyma Subaşı, Emma Watson, Hande Soral, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü İsimler Güzelliklerini Bu Ürünlere Borçlu - Son Dakika

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