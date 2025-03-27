Ünlü isimler iftar davetinde buluştu - Son Dakika
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Ünlü isimler iftar davetinde buluştu

Ünlü isimler iftar davetinde buluştu

İstanbul Ataşehir'de hizmete giren The Meat, Ramazan ayı için düzenlenen özel bir iftar davetiyle misafirlerini ağırladı. Yalvaç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Yalvaç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, televizyon dünyasının sevilen ismi Gökay Kalaycıoğlu ve magazin yorumcusu Hakan Solaker de ev sahipliği yaptı. Davete Türkiye'nin sanat, medya ve iş dünyasından pek çok önemli ismi katıldı.

27.03.2025 17:26
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İstanbul'un en prestijli lokasyonlarından Ataşehir'de kapılarını açan The Meat, Ramazan ayına özel görkemli bir iftar davetiyle misafirlerini ağırladı. Yalvaç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Yalvaç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel geceye, televizyon dünyasının sevilen ismi Gökay Kalaycıoğlu ve ünlü magazin yorumcusu Hakan Solaker ev sahipliği yaptı.

Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
Ünlü isimler iftar davetinde buluştu

Lezzet ve şıklığın buluştuğu mekân, gastronomi dünyasında büyük ses getirirken, misafirlerinden tam not aldı. The Meat, sadece keyifli yemeklerin adresi değil, aynı zamanda aile buluşmaları ve iş toplantıları için güvenle tercih edilebilecek seçkin bir ortam sunduğunu da kanıtladı.

Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
Ünlü isimler iftar davetinde buluştu

İftar daveti, ilahiyatçı-yazar Dr. Ümran Kılıçer'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve gece boyunca süren keyifli anlarla devam etti. Türkiye'nin sanat, medya ve iş dünyasından pek çok önemli ismin katıldığı davette, Nevra Serezli, Petek Dinçöz, Ender Saraç, Ece Gürsel, Çağlayan Topaloğlu, Davut Güloğlu, Seda Üren, Nagihan Karadere, Banu Noyan, Simge Tertemiz, Ferah Zeydan, Dora Ahmet Altınbaşak, Sinan Güleryüz ve Burçin Bildik gibi ünlü isimler yer aldı.

Ünlü isimler iftar davetinde buluştu

Ataşehir'in yeni lezzet noktası olarak adından söz ettiren The Meat, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu zarafetle birleştirerek, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü isimler iftar davetinde buluştu

Gökay Kalaycıoğlu, Etkinlikler, Gastronomi, Ataşehir, İstanbul, Türkiye, Magazin, Yaşam, Medya, İftar, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü isimler iftar davetinde buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cihan Kışla:
    bunlar nasıl ünlü bi tanesini bile tanımıyorum:) 69 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ilk defa gördüm duydum 23 0 Yanıtla
  • Tony Montana:
    HİÇBİRİ TUTMUYOR EMK : ) 16 0 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    eminim yarısından fazlası oruç değildir 12 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    hicbiri unku degil. Gökay ramazan davu olmussun mide baloni taktir bacim. 5 0 Yanıtla
  • tolga altun:
    oruçlu??? 4 0 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    sorsan 1 tanesi bile oruç tutmuyor dur Allah bilir... iftarı da Show'a dönüştürdüler 3 0 Yanıtla
  • Alina02:
    hiç birini tanımıyorum 3 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    COK ÖNEMLİ BIR HABER IFTARDA ZARAFET VE ŞIKLIK 1 0 Yanıtla
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