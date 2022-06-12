Ünlü İsimler Sokak Tacizine Karşı Etkili Metotlar Sunan 5d Eğitimi Aldı

50 yıldan fazla süredir "Çünkü biz buna değeriz" diyerek kadınları güçlendirme misyonu ile hareket eden L'Oréal Paris, kadınların en çok karşılaştığı sorun olan ve %78'inin maruz kaldığı sokak tacizine karşı durmak için 2021'de StandUp programını başlattı. Sokak tacizi konusunda farkındalık yaratan ve 5D eğitimleri sayesinde sokak L'Oréal Paris, geçen sene Türkiye çapında 48.000 kişiyi eğitti. Marka, bu sene de faaliyetlerini tüm hız sürdürmeye devam ediyor.

BEBEK'TEN KURUÇEŞME'YE KOŞULDU

Kadınları güçlendirmek ve kadınların kendi yolculuklarında özgürce yürümelerini sağlamak amacıyla hayata geçen program, 11 Haziran Cumartesi günü saat 08.30'ta başlayan koşu ve sonrasında gerçekleşen eğitim ile duyarlılığı daha da artırdı.

Hem fiziksel hem de sanal ortamda koşular düzenleyen Rooners iş birliği ile gerçekleşen etkinlik kapsamında, Bebek'ten Kuruçeşme Parkı'na kadar bir farkındalık koşusu düzenlendi.

5D: SOKAK TACİZİNE KARŞI DURMANIN ETKİLİ & GÜVENLİ YOLU

Influencerların, koşucuların ve L'Oréal Türkiye çalışanlarının katıldığı koşunun ardından kahvaltı düzenlendi ve StandUp programının lokal partneri Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nde (BÜYEM) eğitmen olan Dr. Sevgi Kesim Güven tarafından katılımcılara 5D eğitimi verildi. Eğitime katılanlar arasında Buse Terim Bahçekapılı, Demet Akbağ, Fulya Terim, Merve Terim Çetin de yer aldı.

5D eğitimi kapsamında katılımcılar gerek sokak tacizine tanık olduklarında gerekse maruz kaldıklarında hayata geçirebilecekleri 5 temel metodu öğrendiler. Katılımcıların paylaşımları ise hem sosyal medyaya bu önemli probleme dikkat çekti hem de takipçilerini online olarak 5D eğitimini almaya yönlendirdi.

Farkındalık yaratmakla beraber sokak tacizine karşı insanları eğitmeyi de odağına alan L'Oréal Paris, StandUp programı ile 2022 sonunda Türkiye'de 100.000 kişiye 5D eğitimi vermeyi planlıyor.