Ünlü isimlerin akın ettiği ELLE Style Awards 2022'de yılın enleri ödüllerini aldı

ELLE Style Awards, dün akşam sekizinci kez en iyi stilleri ödüllendirdi. Gecede Pınar Deniz, Hande Erçel, Edis, Boran Kuzum, Gülşen ve Serenay Sarıkaya gibi isimler ödüllerin sahibi oldu.

FARK YARATAN İSİMLER ÖDÜLLENDİRDİLDİ

M.A.C Cosmetics ve ELLE dergisi, bu özel gecede; moda, müzik, popüler kültür ve sanat alanlarında stiliyle ilham veren, fark yaratan, renklerini gösteren isimleri kutladı.

İşte gecede ödül alan isimler...

YILIN STİL SAHİBİ KADIN OYUNCUSU

Pınar Deniz

YILIN STİL SAHİBİ ERKEK OYUNCUSU

Boran Kuzum

YILIN STİL SAHİBİ MÜZİSYENİ

Edis

YILIN STİL SAHİBİ SANAT İNSANI

Haluk Akakçe

YILIN STİL İKONU

Gülşen

YILIN STİL SAHİBİ SPORCUSU

Zehra Güneş

YILIN ELLE KAPAK KIZI

Hande Erçel

YILIN STİL KEŞFİ

Bige Önal

YILIN MODELİ

Ece-Esin Bıçak

YILIN MARKA İŞBİRLİĞİ

Serenay Sarıkaya & BVLGARI

YILIN KOLEKSİYON İŞBİRLİĞİ

Lamia Aydın X Esra Gülmen

YILIN MODA TASARIMCISI

Raisa Vanessa

YILIN YÜKSELEN TASARIMCISI

Ceylin Türkkan Bilge

YILIN SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA TASARIMCISI

Aslı Filinta

YILIN MODA INFLUENCER'I

Yasemin Ögün

YILIN DIJITAL PROJESİ

Kulüp

YILIN MODA FOTOĞRAFÇISI

Burcu Karademir

YILIN SAÇ ARTİSTİ

Önder Tiryaki

YILIN MAKYAJ ARTİSTİ

Ece Birsen

YILIN MODA/TASARIM VİZYONERİ

Ece Şirin

M.A.C COSMETİC GÖSTER RENKLERİNİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Kalben