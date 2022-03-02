Ünlü İsimlerin Bakü Çıkarması! - Son Dakika

Sanat camiasının iki başarılı ismi İzzet Yıldızhan ve Berkay, önceki gün Azerbaycan Bakü'de Etçi Umut'un açılışına katıldı. Türkiye'deki 3 şubesinin ardından 4. şubesini Azerbaycan'a açan Umut Balpetek'i bu özel gününde sanat camiasından İzzet Yıldızhan ve Berkay yalnız bırakmadı.

YABANCILIK ÇEKMEDİĞİM TEK ÜLKE

Kurdele kesimini Bakü büyükelçimiz Cahit Bağcı ile birlikte gerçekleştiren İzzet Yıldızhan, "Boşuna büyüklerimiz tek millet iki devlet dememiş. Onlarca ülke dolaştım ama yabancılık duymadığım burası dışında başka bir ülke olmadı. Yatırım için doğru adres. Umarım daha nice başarılı işe imza atar Umut kardeşimiz." dedi.

TÜRK ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Açılış sonrası Bakü'nün tarihi yerlerini gezen Yıldızhan, Türk şehitliğini ziyaret ederek dua etmeyi de ihmal etmedi. Usta sanatçı, "Şehitlerimizin memleketlerine bakıyorum da aynı Çanakkale gibi yine yan yana uyuyor şehitlerimiz. Muş, Tokat, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, İzmir ve daha nice şehir. Allah mekanlarını cennet eylesin bir kez daha." diye konuştu.