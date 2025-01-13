Ünlü menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika
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Ünlü menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı

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Dizi ve film sektöründe tekelleşmeye neden olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

13.01.2025 11:50  Güncelleme: 12:11
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Serenay Sarıkaya gibi ünlü sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, yurt dışına kaçma şüphesi olması nedeniyle Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkarttı.

Sabah'ın haberine göre; dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından soruşturmasını titizlikle yürüten Başsavcılık; MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazarak rapor talep etti. Savcılık, soruşturmayla ilgili önemli bir adım daha atarak ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

SARIKAYA VE DEMİR İFADE VERECEK

Öte yandan; Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, "5 milyon dolarlık reklam aşkı" iddiaları dolayısıyla ifade verecek. Ayrıca, ikilinin telefon kayıtlarında kara para ve vergi kaçırma ihtimali de incelenecek. Çiftin yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Ayşe Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği öne sürülüyor.

Ünlü menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı

NE OLMUŞTU?

TV100'den Fuat Uğur'un yazdığı yazı sonrasında sinema ve dizi sektörü adeta karıştI. Uğur'un yazısında menajerlik şirketinin "tekelleşme" çalışmalarıyla beraber Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkisi hakkında "reklam ilişkisi" ifadeleri yer almıştı. Rekabet Kurulu, Ayşe Barım'ın sahibi olduğu ve sektördeki birçok ünlü ismi temsil eden ID İletişim başta olmak üzere bazı menajerlik şirketleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise bizzat Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın çalışma hürriyetinin ihlali, şantaj gibi tüm iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti.

Ünlü menajer Ayşe Barım\'a yurt dışına çıkış yasağı

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Son Dakika Magazin Ünlü menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kemsl:
    urusbu,kendi gibi ahlaksız sektör oluşturdu. araştırılsın bunun da dedesi batı tarafıdır çünkü eylem onu gösteriyor. 19 21 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Ateş olmayan yerden duman çıkmaz demişler 17 1 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    İçindeki iyi niyet yüzüne nasılda vurmuş. Melek mübarek melek 17 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    on milyon kez haber yapa yapa içeri girer çıkar aklanır... Dilan Polat' ta olduğu gibi..Haber yapa yapa çıkardınız dışarı... 14 0 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    manukyanin bile yaptığı iş belliydi. Genelev patronicesi, Menejerlik altında her iş var. 12 1 Yanıtla
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