Ünlü modacı Andıç, lavanta bahçesinde defileye hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü modacı Andıç, lavanta bahçesinde defileye hazırlanıyor

13.05.2022 13:51
Ünlü modacı Andıç, lavanta bahçesinde defileye hazırlanıyor

Ünlü modacı Cafer Andıç, Tekirdağ'da lavanta bahçelerinde 25 Haziran'da yapılacak defile hazırlıklarına başladı.

Ünlü modacı Cafer Andıç, Tekirdağ'da lavanta bahçelerinde 25 Haziran'da yapılacak defile hazırlıklarına başladı.

Tekirdağ'da Rue Lavande lavanta bahçelerinde defile için hazırlık yapan ünlü modacı Cafer Andıç, defilenin görsel bir şölen şeklinde olacağını söyledi. Andıç, "Bu kararı aldıktan sonra lavanta bahçesi sahibi Ahmet Bey ile görüştük. İşletme sahibi bizleri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyacağını dile getirdi. Defilemize birçok basın ve magazin programının ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Defile için İstanbul'dan Tekirdağ'a gideceğiz. Doğa ile iç içe güzel ve ses getiren bir defile olacaktır. Şimdiden Tekirdağ ve Türkiye'ye hayırlı olsun" dedi.

Defiledeki en büyük özelliğin ünlü modacı Cafer Andıç'ın kıyafetlerini lavanta bahçesinde doğal ve bitkisel ürünlerle iç içe yapması olduğun belirtildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında ünlü mankenlerle defile Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında ünlü mankenlerle defile Diyarbakır'ın Tarihi Mekanlarında Ünlü Mankenlerle Defile Diyarbakır'ın Tarihi Mekanlarında Ünlü Mankenlerle Defile Ünlü mankenler Kürtçe müzik eşliğinde Diyarbakır'da defile yaptı, beyaz güvercin uçurdu Ünlü mankenler Kürtçe müzik eşliğinde Diyarbakır'da defile yaptı, beyaz güvercin uçurdu

Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü modacı Andıç, lavanta bahçesinde defileye hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:31 BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti
13:12 Başakşehir, Cyle Larin ile anlaştı
12:59 Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun ceza sonrası sarıldıkları o an: Canan cesurdur!
12:58 Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem'e Lyon'dan resmi teklif geldi
12:42 Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo 25 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek
12:40 Bir İskandinav ülkesi daha NATO'ya yeşil ışık yaktı: İsveç'in açıklaması sonrası gözler Kremlin'de!
12:31 Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için af çalışmaları başladı
12:18 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: YPG'yi meşrulaştırma çabası olarak görüyoruz
12:18 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri yayına girdi! İkinci sezona yeşil ışık geldi
12:09 Taraftarın sevgilisi yuvadan uçuyor! Ajax, Fenerbahçe'nin kapısını Altay için çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 13:55:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü modacı Andıç, lavanta bahçesinde defileye hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement