Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu, İz Bırakanlar Türkiye Medya Zirvesi'nde Ödüle Layık Görüldü - Son Dakika
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Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu, İz Bırakanlar Türkiye Medya Zirvesi'nde Ödüle Layık Görüldü

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu, İz Bırakanlar Türkiye Medya Zirvesi\'nde Ödüle Layık Görüldü

Türkiye'nin önde gelen medya ve sanat etkinliklerinden İz Bırakanlar Türkiye Medya Zirvesi, ünlü modacı Emrullah Köroğlu'na moda dünyasına yaptığı katkılardan dolayı ödül verdi. Köroğlu, kariyeri boyunca yaratıcı ve özgün tasarımlarıyla tanınan bir isim. 'Beauty of the World' yarışmasında tasarladığı kostümle büyük beğeni toplayan Köroğlu, bu ödülü almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirerek bu takdirin, gelecek projeleri için büyük bir motivasyon kaynağı olacağını ifade etti.

09.10.2024 16:08
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Türkiye'nin en prestijli medya ve sanat etkinliklerinden biri olan İz Bırakanlar Türkiye Medya Zirvesi, ünlü modacı Emrullah Köroğlu'na moda dünyasına yaptığı katkılardan dolayı büyük bir ödül verdi. Köroğlu, kariyeri boyunca yaratıcı ve özgün tasarımlarıyla modada iz bırakmış bir isim olarak tanınıyor.

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu, İz Bırakanlar Türkiye Medya Zirvesi'nde Ödüle Layık Görüldü

EMRULLAH KÖROĞLU'NUN BAŞARILI KARİYERİ

Emrullah Köroğlu, kariyerine başladığı günden bu yana benzersiz tarzı ve vizyoner yaklaşımlarıyla moda dünyasında adını duyurmayı başardı. Özellikle, "Beauty of the World" yarışmasında İlayda Zerin için tasarladığı özel kostümle büyük dikkat çekti. Bu tasarım, İlayda Zerin'in Avrasya Güzeli seçilmesine önemli bir katkı sağladı ve Köroğlu'nun uluslararası arenada da beğeni toplamasına vesile oldu. Bu başarı, zirvede kendisine verilen ödülde de etkili oldu.

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu, İz Bırakanlar Türkiye Medya Zirvesi'nde Ödüle Layık Görüldü

ÖDÜL TÖRENİNDEKİ ONUR DOLU ANLAR

Ödülünü alırken yaptığı konuşmada Köroğlu, "Bu ödülü almak benim için büyük bir onur. Her tasarımımda ülkemin kültürel zenginliklerini yansıtmak ve dünyaya tanıtmak en büyük hedefim oldu. Bu ödül, moda dünyasında bırakmaya çalıştığım izlerin bir takdiridir." dedi. Medya ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı törende, Köroğlu'nun aldığı ödül büyük alkış aldı.

Emrullah Köroğlu, moda dünyasına yön veren isimlerden biri olarak çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, kendisine gösterilen bu takdirin gelecek projeleri için büyük bir motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu, İz Bırakanlar Türkiye Medya Zirvesi'nde Ödüle Layık Görüldü

Kültür Sanat, Türkiye, Köroğlu, Magazin, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu, İz Bırakanlar Türkiye Medya Zirvesi'nde Ödüle Layık Görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu, İz Bırakanlar Türkiye Medya Zirvesi'nde Ödüle Layık Görüldü - Son Dakika
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