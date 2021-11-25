ünlü model otogarda uyuşturucuyla yakalandı

Sabah'tan Dilan Yaman Demir'in haberine göre, Best Model yarışmasına da katılan manken ve oyuncu Cansu Ateş , geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler Otogarı'na gitti. Genç model, polisler tarafından yapılan çevirmeye takıldı. Arama sırasında Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket bulundu. Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlenirken genç kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Uyuşturucuyu Etiler'de bir arkadaşından aldığını itiraf eden Ateş, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini, bu yüzden uyuşturucu madde aldığını söyledi.