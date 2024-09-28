Ünlü Oyuncu Ahu Tuğba'nın Cenazesinde Dikkat Çeken Tavırlar

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Cenazesinde Birbirlerini Coşkuyla Kucaklayarak Havaya Kaldırdı.

1 Eylül'de vefat eden Ahu Tuğba bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik gözyaşları içerisindeyken Meriç Erkan'ın cenazedeki tavrı dikkat çekti.Ahu Tuğba'nın maneviyata yönelip adını 'Mahmut' olarak değiştiren program partneri Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin de cenazeye katılım sağladı. Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin tavırlarıyla dikkat çektiler. İkili birbiriyle coşku içinde kucaklaştı. Birçok kişiden "Cenaze ortamına bu coşku yakıştı mı? " tepkisi gelirken ikiliden henüz bir açıklama veya özür gelmedi.