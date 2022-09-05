Bergüzar Korel'den "Okula Dönüş" Daveti - Son Dakika
Üye Girişi

Bergüzar Korel'den "Okula Dönüş" Daveti

05.09.2022 19:59
Bergüzar Korel'den "Okula Dönüş" Daveti

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, marka yüzü olduğu Hepsiburada ile Hilton Bosphorus'daki "Okula Dönüş" etkinliğinde yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere kitap ve oyuncak ulaştırdığı "Bir Gülüş Yeter" isimli sosyal sorumluluk projesinin de misafirlere anlatıldığı etkinlikte, davetliler Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara kırtasiye seti bağışında bulundu.

Çocukları Ali, Han ve Leyla'nın baş harflerini taşıyan kolyesiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bergüzar Korel, "Hem pandemi, hemde annelik derken uzun bir süredir böyle güzel bir etkinliğe katılamıyorum. Heyecanımı ve mutluluğumu anlatamam" diyerek sevincini dile getirdi.

Etkinlik sırasında gerçekleştirdiği konuşmada Bergüzar Korel, "Mayıs ayında annelik yolculuğumu paylaşmak üzere bir araya geldiğim Hepsiburada'yla iş birliğimiz samimiyet ve güvenle kuruldu. Hayat başlangıçlarla dolu ve anneliğin her günü, gecesi yepyeni bir macerayla, öğrenimle ve başlangıç ile dolu demek. Annelerle deneyimlerimi paylaşmaktan, onlarla birlikte yepyeni şeyler öğrenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepsiburada, okulların açıldığı bu dönemde 5 bin kırtasiye setiyle 30 bin çocuğa destek oldu… Ayrıca bugüne dek, kitap ve oyuncaklara erişmekte zorluk yaşayan çocukların yaşadığı fırsat eşitsizliğini en aza indirme hedefiyle, 135 okuldan 25 bin çocuğa ulaştı. Ben de onlara destek olabiliyorsam, birlikte çocukların gülüşüne ortak olabiliyorsak ne mutlu bana"diyerek düşüncelerini paylaştı.

Bergüzar Korel'in "Okula Dönüş" davetine katılanların arasında Beyza Şekerci'nin olması da dikkatlerden kaçmadı. Şekerci, pembe kombiniyle göz kamaştırdı.

YORUMLAR
500
Sosyal medyada viral olmuştu! Almanya'daki ucuzluk marketin Türkiye tatili gerçek çıktı Sosyal medyada viral olmuştu! Almanya'daki ucuzluk marketin Türkiye tatili gerçek çıktı Elazığ'da 345 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi Elazığ'da 345 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi
Kaynak: Snob Magazin

Bergüzar Korel, Hepsiburada, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bergüzar Korel'den 'Okula Dönüş' Daveti - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:19 Yerde yarım milyondan fazla para buldu! Çantayı sahibine ulaştırdı
18:46 Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan iddialara ilişkin sitemkar sözler
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
18:05 Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:50 Paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Can Dündar hakkında yeni soruşturmalar açıldı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 20:00:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bergüzar Korel'den "Okula Dönüş" Daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement