 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ünlü Oyuncu Berna Laçin, Bodrum'dan Belediye Başkan Adayı Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ünlü Oyuncu Berna Laçin, Bodrum'dan Belediye Başkan Adayı Olacak

Ünlü Oyuncu Berna Laçin, Bodrum\'dan Belediye Başkan Adayı Olacak

Muhalif söylemleri ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Berna Laçin'in, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Bodrum Belediye Başkan adayı olarak gösterileceği öğrenildi. Laçin'in, turizm kenti olan ilçenin yaşanabilir hale dönmesi için acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguladığı biliniyor.

31.01.2024 06:10  Güncelleme: 06:12
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DurakMedya'da yer alan habere göre muhalif söylemleri ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Berna Laçin'in Bodrum'dan Belediye Başkan adayı olacağı öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisinden aday gösterileceği öne sürülen ünlü sanatçının teklife sıcak baktığı öne sürüldü. Bodrum'da yaşayan sanatçının özellikle turizm kenti olan ilçenin yaşanır hale dönmesi acil önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizmişti.

Kaynak: Magazinkolik

Sizin düşünceleriniz neler ?

Berna Laçin, Cumhuriyet, Bodrum, Ünlüler, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Berna Laçin, Bodrum'dan Belediye Başkan Adayı Olacak - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 06:23:57. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Berna Laçin, Bodrum'dan Belediye Başkan Adayı Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement