Ünlü Oyuncu Bersu Göksel, Haberler.com'da İlk Röportaj Anısını Paylaştı

Murat Cemcir, Ahmet Kural ile Ayrılığı Hakkında Konuştu

Murat Cemcir, Ahmet Kural ile olan ayrılıkları hakkında konuşarak, her ikisinin de tek başına güzel işler yapmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Tokatlı olmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu ve Nuri Bilge Ceylan ile çalışma deneyimini paylaştı. Murat Cemcir, özel hayatında da aldatıldığını itiraf etti.