Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı

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Oyuncu Burcu Günay sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla marketten aldığı ünlü bir markaya ait çikolatanın içinden böcek çıktığını söyledi. Çikolatanın bir kısmının yendiğini ve böceği son anda fark ettiklerini belirten Günay "Son kullanma tarihi 14 Mart 2025 olarak gözüküyor ancak içinde ne olduğunu bilmediğim bir şey var, kurtçuk mu böcek mi ne olduğu belli değil" ifadelerini kullandı.

21.07.2024 14:00
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Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın sosyal medya platformu Instagram'dan üzerinden paylaştığı bir video kısa sürede büyük ses getirdi.

Marketten satın aldığı bilindik markalardan birine ait çikolatayı yerken son anda içinde böcek olduğunu fark ettiğini söyleyen Günay gözlerine inanamadığını ifade etti.

Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
Burcu Günay.

"KURTÇUK MU BÖCEK Mİ NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

Günay "Son kullanma tarihi 14 Mart 2025 olarak gözüküyor ancak içinde ne olduğunu bilmediğim bir şey var, kurtçuk mu böcek mi ne olduğu belli değil" dedi.

Ünlü oyuncu Burcu Günay\'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı

Sosyal Medya, 14 Mart, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Özlem Yeter: Ülker şaşırtmıyor. Birisi marka değerini bitirmeye and içmiş. Nerden nereye.. 11 0 Yanıtla
  • Adem Şimşek: Bu Tabiki Kasıtlı Yapılmış Birşey Kesinlikle Öyle birşey olamaz. .sonradan eklenmiş o canlı Ve Ülker Muhakkak Bu konuyla ilgili Hem videoyu Çeken hemde yayanlara müthiş dava açacaktır 1 7 Yanıtla
  • Cruel Runeblue: ülker cikolata.. 7 0 Yanıtla

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