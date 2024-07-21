Ünlü oyuncu Burcu Günay\'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı

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Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın sosyal medya platformu Instagram'dan üzerinden paylaştığı bir video kısa sürede büyük ses getirdi.

Marketten satın aldığı bilindik markalardan birine ait çikolatayı yerken son anda içinde böcek olduğunu fark ettiğini söyleyen Günay gözlerine inanamadığını ifade etti.

Burcu Günay.

"KURTÇUK MU BÖCEK Mİ NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

Günay "Son kullanma tarihi 14 Mart 2025 olarak gözüküyor ancak içinde ne olduğunu bilmediğim bir şey var, kurtçuk mu böcek mi ne olduğu belli değil" dedi.