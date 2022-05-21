Ünlü Oyuncu Evlendi! Eşi Hakkında Şaşırtan Gerçek

Güzel oyuncu Melis Birkan, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Aras Aydın'la evlendi.

Bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen ikili, birbirlerini böyle öptü.

EŞİNDEN 7 YAŞ BÜYÜK

Birkan'ın sevgilisinden 7 yaş büyük olması da dikkatlerden kaçmadı.

Nikah törenine Engin Akyürek ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimlerde katıldı.

Akyürek, Aras Aydın ile 'Kaçış' adlı dizinin başrolünde yer alıyor.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, "Ani evliliğin nedeni bebek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

"HEP YANIMDA OL SEVGİLİM"

Melis Birkan, eşine olan aşkını şu sözlerle ifade etmişti: "Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. Olmaz dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu."

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Melis Birkan (d. 15 Temmuz 1982, Ankara), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamladı. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Leyla ile Mecnun dizisinin 3. sezonundaki "Leyla" rolünde oynadı.

ARAS AYDIN KİMDİR?

Aras Aydın, 4 Ocak 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Asıl adı Mehti Aras Aydın'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

2012 yılında "Şefkat Tepe" adlı dizide Teğmen Volkan rolünde oynadı. 2014 yılında "Saklı Kalan" adlı dizide rol aldı.

2014-2015 seneleri arasında "Kiraz Mevsimi" adlı dizide "Emre Yiğit" rolünde oynadı.

2015-2016 tarihleri arasında "İnadına Aşk" adlı dizide "Polat Barutçu" rolünde oynadı.

2016 yılında "N'olur Ayrılalım" adlı dizide rol aldı. Dizinin başrollerinde Aras Aydın'la birlikte Nilay Duru, Gürgen Öz, Nilperi Şahinkaya yer aldı. Aynı yıl yönetmenliğini Türkan Derya ve Murat Aksu'nun yaptığı "Altınsoylar" adlı dizide "Oğuz Bakır" rolünü canlandırdı. Ardından "Oğlan Bizim Kız Bizim" adlı sinema filminde Melis Babadağ ile başrolü paylaştı.

31 Mart 2018 günü "Masum Değiliz" dizisinde rol aldı.

Aras Aydın davul, gitar ve piyano olmak üzere 3 farklı enstrüman çalabilmektedir.

Aras Aydın şu sıralar 'Kaçış' adlı dizide yer almaktadır.