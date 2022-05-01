Ünlü Oyuncu Hastanelik Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Oyuncu Hastanelik Oldu

01.05.2022 15:07
Ünlü Oyuncu Hastanelik Oldu

Oyuncu Furkan Andıç, rol aldığı dizinin setinde ani bir hareketi sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağları yırtmıştı. Geçirdiği operasyonun ardından evinde istirahat eden ünlü oyuncunun son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un başrolünde yer aldığı 'Kara Tahta' dizisinin çekimleri esnasında talihsiz bir kaza yaşamıştı. Andıç, sahneye hazırlanırken yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtılmıştı. Oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Doktorların 10 gün istirahat etmesini uygun gördüğü ünlü oyuncu, Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından İstanbul'a getirildi. İstanbul'da bulunan özel bir hastanede tedavisine devam edilen Andıç, burada ameliyata alındı.

Yaklaşık 3 saat süren bir operasyon geçiren Furkan Andıç'ı, yapımcı Süreyya Yaşar Önal ve yönetmen Ender Mıhlar hastanede ziyaret etti.Yapımcı Önal, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Oyuncumuz Sevgili Furkan Andıç'ın sakatlanması ekip olarak bizi ve tüm sevenlerini üzdü. İnşallah en kısa zamanda iyileşip, aramıza ve setine dönecek. Geçmiş olsun Furkan." notunu düştü. Andıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve operasyon sonrası hastaneden taburcu edilerek, evinde istirahat ettiği öğrenildi.
Ünlü Oyuncu Hastanelik Oldu
Ünlü Oyuncu Hastanelik Oldu
Ünlü Oyuncu Hastanelik Oldu

YORUMLAR
500
Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi

Cengiz Bozkurt, Furkan Andıç, Miray Daner, Kara Tahta, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Hastanelik Oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
14:46 Maltepe miting alanına girmek isteyen LGBT'liler ile polis arasında gerginlik yaşandı
14:43 Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, derin sırt dekolteli pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
14:17 Salgın nedeniyle düğünlerini iptal eden çift, para iadesi istedi! Mahkeme gelin ve damadı haklı buldu
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 15:21:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Hastanelik Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement