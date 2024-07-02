Ünlü oyuncu Sera Tokdemir, Gazi koşusunda kaza geçirdi

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusunun 98.'si Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Gazi koşusunu izlemeye giden ünlü oyuncu Sera Tokdemir, talihsiz bir kaza geçirdi.

"AYAĞIM ÇOK MOR BİRAZ DA AÇIK BİR YARA VAR"

Burcu Kıratlı, Tuvana Türkay, Arda Türkmen, Merve Dizdar gibi ünlü isimlerin tribünde izlediği yarışmaya izleyici olarak katılan Sera Tokdemir, geçirdiği kaza sonucu ayağından yaralandı. Hipodromdaki ambulanstaki görevliler tarafından müdahale edilen oyuncunun ayağı pansuman yapılarak sargıya alındı. Kaza sonrası Magazin Burada'ya konuşan Tokdemir "Nazara geldim. Ayağım çok mor biraz da açık bir yara var" dedi.

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni'de Fahrünisa'yı oynayan Tokdemir, beyazlar içindeki şıklığıyla da dikkatleri üzerine çekti.