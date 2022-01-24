Ünlü oyuncu uçakta 8.5 saat mahsur kaldı

Eşi İnci Türkay ile İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen oyuncu Atilla Saral, İstanbul'da mahsur kaldı. Londra'da gitmek için uçağa binen Saral, etkili olan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Uçağın içinde 8.5 saat kalan Atilla Saral, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Saral, uçağından içinden yapılan çalışmaları yayınlayıp, "Bu¨yu¨k fırtına 8.5 saat uc¸akta mahsur kaldık. Hala beklemedeyiz. Çok zor çok" diye yazdı.

DAHA ÖNCEDE MAHSUR KALMIŞTI

Saral, koronavirüs nedeniyle hem İngiltere hem de Türkiye'de mahsur kalmıştı. Saral, pandeminin başladığı mart ayında uçuşlar durdurulduğu için İngiltere'de bulunan eşi İnci Türkay'ın yanına gidememiş, Çanakkale'deki evinde yalnız başına kalmıştı. Saral daha sonra Londra'da mahsur kalmıştı. Ailesini görmek için İngiltere'ye giden oyuncu, uçuşlar yeniden kapatılınca Türkiye'ye geri dönememişti.