Ünlü Oyuncudan Çok Özel Demet Evgar Paylaşımı! Bebek Göründü - Son Dakika
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Ünlü Oyuncudan Çok Özel Demet Evgar Paylaşımı! Bebek Göründü

19.03.2022 00:39
Ünlü Oyuncudan Çok Özel Demet Evgar Paylaşımı! Bebek Göründü

Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Gülcan Arslan, yakın dostu Demet Evgar'ın nikahından özel anları paylaştı. Arslan'ın paylaştığı videoda 3.5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürmüştü.

Nikahtan özel anları ise Evgar'ın yakın dostu Gülcan Arslan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaştığı bir videoda Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşeceği belirtildi.

Ünlü Oyuncudan Çok Özel Demet Evgar Paylaşımı! Bebek Göründü
Ünlü Oyuncudan Çok Özel Demet Evgar Paylaşımı! Bebek Göründü

YORUMLAR
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#39;sevgilinden Ayrıl' Dediği İddia Edilmişti... Açıklama Geldi #39;sevgilinden Ayrıl' Dediği İddia Edilmişti... Açıklama Geldi Yazıkonak Belediyesi'nden yeni evlenecek çiftlere destek Yazıkonak Belediyesi'nden yeni evlenecek çiftlere destek

Gülcan Arslan, Demet Evgar, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncudan Çok Özel Demet Evgar Paylaşımı! Bebek Göründü - Son Dakika


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