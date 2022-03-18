Ünlü Oyuncudan Single Sürprizi - Son Dakika
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Ünlü Oyuncudan Single Sürprizi

18.03.2022 16:39
Ünlü Oyuncudan Single Sürprizi

Son dönemde 'Evlilik Hakkında Her Şey' ve 'Dilberay' projelerindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Selen Uçer, yeni single'ı 'Cennet'i sevenleriyle buluşturdu. İşte detaylar...

Oyunculuğunun yanı sıra müzik çalışmalarına da ağırlık veren ve sanatın farklı disiplinlerinde üretmeye devam eden ödüllü oyuncu Selen Uçer, bir yılın ardından yepyeni bir single'ı paylaşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Anneler Günü'nde, kaybettiği annesine ithafen 'Gecenin Öteki Yüzü'nü kendine özgü yorumlayan ve müzikseverlerin beğenisine sunan Uçer, bugün yeni single'ı 'Cennet'i çıkarıyor.

FARKLI DUYGULAR BİR ARADA

Söz ve bestesi Demirhan Baylan'a ait olan parçanın düzenlemesi Burak Erkul ve Tolga Görsev'in imzasını taşıyor. Hem bir ayrılık hem de bir umut şarkısı olarak dikkat çekecek ve akustik versiyonu yayınlanacak olan 'Cennet', Tolga Görsev'in prodüktörlüğünde ve Tolga Görsev Music Production etiketiyle tüm platformlar üzerinden dinlenebilecek.

SÜRPRİZLERİ SÜRECEK

Hayat verdiği her karakter ile tiyatro, televizyon ve sinemada unutulmaz performanslara imza atan ve yakın zamanda 'Güle Güle Diva!' ile yeniden tiyatroseverlerle, 'Kara Tahta' ile de televizyon seyircisiyle buluşacak olan Uçer'in sürprizleri bunlarla sınırlı kalmayacak.

Başarılı oyuncu, meslektaşı Esra Dermancıoğlu'nun 'Cennet' şarkısına çekeceği kliple de uzun zaman müzik dünyasında konuşulacak.

Ünlü Oyuncudan Single Sürprizi
Ünlü Oyuncudan Single Sürprizi

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Anneler Günü, Selen Uçer, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncudan Single Sürprizi - Son Dakika


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