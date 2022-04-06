Ünlü Popçu Berkay Hastanelik Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Popçu Berkay Hastanelik Oldu

06.04.2022 00:16
Ünlü Popçu Berkay Hastanelik Oldu

Şarkıcı Berkay'ın birkaç gündür Ulus'taki Liv Hospital'da yattığı ortaya çıktı. Yüzünde izler olduğu konuşulan popçunun kavga ettiği iddiası ise kulaktan kulağa yayılıyor.

Şarkıcı Berkay'ın birkaç gündür Ulus'taki Liv Hospital'da yattığı ortaya çıktı. Tv100'den Barış Agil'in haberine göre yüzünde izler olduğu konuşulan popçunun kavga ettiği iddiası kulaktan kulağa yayılıyor.

Ancak Berkay'ın menajeri Haşim Umut Gülbay iddiayı yalanladı ve spor nedeniyle belinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ünlü popçunun hastaneye gittiğini, bu sırada koltuk altında oluşan bir kitle için de parça alındığını açıkladı. İddialar üzerine fotoğraf paylaşan Berkay'ın yarın hastaneden taburcu olması planlanıyor.

YORUMLAR
500
Kadıköy'de iki grup arasında uçan tekmeli kavga kamerada Kadıköy'de iki grup arasında uçan tekmeli kavga kamerada Ulus'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı Ulus'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı

Liv Hospital, Berkay, kavga, Ulus, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Popçu Berkay Hastanelik Oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:16 Obama, Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etti! Biden ne yapacağını şaşırdı
00:01 Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kapısını araladı
23:59 3 kişinin öldüğü miras kavgasında küçük çocuk balkonda saklanmış!
23:28 Rusya'dan şaşırtan Dünya Kupası kararı!
22:52 Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyordu! Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ve tutar belli oldu
22:48 İrfan Can Kahveci: İddiaları yok, tek amaçları bizi yenmek
22:28 "Öldü" denilen Nisa bebek için Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama geldi: Hastaneye kaldırıldı, durumu takip ediliyor
22:20 Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ın adı geçti! Belediyeden açıklama geldi: Hiçbir ilgimiz yoktur
22:08 TFF'ye başvuruda bulunuldu! Süper Lig'de bir maç daha tekrar edilebilir
21:19 Aksaray'da inşaat işçisi genç, annesini ve ağabeyini öldürüp mezarlıkta intihar etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 00:22:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü Popçu Berkay Hastanelik Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement