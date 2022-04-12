Ünlü radyocular iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Ünlü radyocular, Maxim grubunun yeni şarkılarının lansmanın yapıldığı iftarda bir araya geldi. İftar programında şarkıyı çok beğenen radyocular, şarkının ses getireceğine inandıklarını kaydettiler.

Arabesk-rap dünyasına bir yeni eser kazandıran, Hakan ve Hüseyin Bektaş kardeşlerden oluşan, Maxim grubu, yeni şarkılarının lansmanını düzenledikleri iftar programı ile gerçekleştirdi. Programa, bir birbirinden ünlü radyo programı yapımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programının hemen ardından şarkılarını radyoculara ve vatandaşlara dinleten Maxim grubu, radyoculardan şarkıları için tam puan aldı. Lansman sonrası konuşan Hakan ve Hüseyin Bektaş kardeşler: "Radyocu abilerimiz ile bir arada olmak bizi gerçekten çok onurlandırdı" dedi.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan sanatçı Bektaş: "Radyocu arkadaşlarımız ile bir arada olmak bizi gerçekten onurlandırdı. Çok güzel bir ortam vardı. Çok heyecanlıyız. Yeni eserimiz "Yalan Dünya" şu anda sosyal platformlarda çok güzel dinleniyor. Herkesi davet etmişler. Eserimiz inşallah daha da güzel yerlere gelir. Her şey gönlünüzce olsun" dedi.

Program sonrası konuşan Maxim grubu sanatçısı Hakan Bekaş ise, "Şarkımız çok iyi gidiyor. Bizim için çok heyecanlı bir gün. Bütün radyocu abilerimiz geldi. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Şarkımız gümbür gümbür geliyor" dedi.

"Eser radyo dünyasında çok büyük ses getirdi"

Programı düzenleyen Arif Antlı: "Hakan ve Hüseyin gerçekten çok başarılı kardeşlerimiz. Geçtiğimiz haftalarda birçok ülkede onlar ile beraber organizasyon düzenledik. Çıkarmış oldukları eseri radyo dünyasında gerçekten çok büyük ses getirdi. Bizlerde onlarda radyocu arkadaşımız iftar yemeğinde topladık. Onların görüşleri bizler için çok önemli. Onlarda radyocu arkadaşlardan tam not aldılar. İnşallah yeni klip çekimleri olacak ben kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

Programda yer alan 'Yabancı' ismiyle bilinen ünlü radyocu Alemdar Kapucu, "Maxim grubu ile beraberiz. Radyomuzda da eserlerine yer veriyoruz. Gerçekten son eserleri çok muhteşem. Çok güzel istek almaya da başladı. Dijital platformlarda izlenme sayısından en güzel şekilde belli oluyor. Bu akşam onlarında vesilesi ile radyocu dostlarımız ile de bir araya geldik. Şimdiden radyocuların gönüllere taht kuran bir eser oldu. Yolunuz bahtınız açık olsun" dedi.

Programa katılan radyo programcısı ve yazar Mehmet Ercan ise " Her 10 yılda bir sirkülasyon meydana gelir. Bu kitaplarda da böyledir. Sinemada da böyledir. Bu müzik için de böyle. Ülkemizin de içinde bulunduğu bir müzik kültürünün en iyi temsilcilerinden biri olduklarına inanıyorum. Dinlemiş olduğum şarkı ve klibine de söylenecek söz yok, her yönden güzel" şeklinde konuştu - İSTANBUL