Cardi B., 7 yıllık eşinden boşanıyor! Davayı açar açmaz bir de hamile olduğunu duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Cardi B., 7 yıllık eşinden boşanıyor! Davayı açar açmaz bir de hamile olduğunu duyurdu

Cardi B., 7 yıllık eşinden boşanıyor! Davayı açar açmaz bir de hamile olduğunu duyurdu

2017 yılında evlendiği meslektaşı Offset ile evlenen rapçi Cardi B. boşanma kararı aldı. Ayrılık kararıyla konuşulmaya başlanan şarkıcı hamile olduğunu duyurarak "Her sonla birlikte yeni bir başlangıç gelir" dedi.

02.08.2024 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıları ve kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren rapçi Cardi B., 2017 yılında meslektaşı Offset ile evlenmişti. Uzun zamandır mutlu bir evliliği olan ve 2 çocuk dünyaya getiren Cardi B., boşanma kararı aldı. Dava açtığı ortaya çıkan Cardi B., ayrılık kararıyla konuşulurken bir de hamile olduğunu duyurdu.

"BANA HAYAT VE AŞK ARASINDA SEÇİM YAPMAK ZORUNDA OLMADIĞIMI HATIRLATTIN"

Boşanma kararı temsilcisi tarafından doğrulanan Cardi B., yoluna tek başına devam etme kararı aldı. Boşanacağı ortaya çıkan ve kısa sürede gündem olan 31 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu. Belirginleşen karnıyla pozlar veren Cardi B. "Her sonla birlikte yeni bir başlangıç gelir! Bu mevsimi seninle paylaştığım için çok minnettarım, bana daha fazla sevgi, daha fazla hayat getirdin ve en önemlisi gücümü yeniledin! Bana her şeye sahip olabileceğimi hatırlattın! Bana hayat, aşk ve tutkum arasında asla seçim yapmak zorunda olmadığımı hatırlattın! Seni çok seviyorum ve başarmama yardım ettiğin, beni yapmaya zorladığın şeye tanık olmanı sabırsızlıkla bekliyorum! Hayatın iniş çıkışlarıyla başa çıkmak ve pes etmek çok daha kolay, ama sen, kardeşin ve kız kardeşin bana neden bunları aşmaya değer olduğunu gösterdiniz!" ifadelerini kullandı.

Ünlü rapçi Cardi B. boşanma kararı aldığı Offset'ten 3. kez hamile olduğunu duyurdu
Ünlü rapçi Cardi B. boşanma kararı aldığı Offset'ten 3. kez hamile olduğunu duyurdu
Ünlü rapçi Cardi B. boşanma kararı aldığı Offset'ten 3. kez hamile olduğunu duyurdu
Cardi B., 7 yıllık eşinden boşanıyor! Davayı açar açmaz bir de hamile olduğunu duyurdu
Ünlü rapçi Cardi B. boşanma kararı aldığı Offset'ten 3. kez hamile olduğunu duyurdu
Ünlü rapçi Cardi B. boşanma kararı aldığı Offset'ten 3. kez hamile olduğunu duyurdu

3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cardi B., 7 yıllık eşinden boşanıyor! Davayı açar açmaz bir de hamile olduğunu duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf Çarman: Eminim 17 bin asgari ücretli ile 10 Bin TL alan emekli amcanın dikkatini çekecek haber. 2 0 Yanıtla
  • Volkan null: hayirlara vesile olsun 1 0 Yanıtla

09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
07:47 Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık
07:14 İletişim Başkanı sinyali vermişti BTK’dan Instagram’a erişim engeli İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:01 Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oluyor Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
00:57 Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var
00:42 Putin, MİT’in tarihi takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı Putin, MİT'in tarihi takas operasyonuyla Rusya'ya dönenleri havalimanında karşıladı
00:08 Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi
23:37 Orta Doğu’da sıcak saatler Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail’e saldırdılar Orta Doğu'da sıcak saatler! Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail'e saldırdılar
23:06 Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü Polise ve eve taşla saldırdılar Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü! Polise ve eve taşla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 10:17:37. #1.11#
SON DAKİKA: Cardi B., 7 yıllık eşinden boşanıyor! Davayı açar açmaz bir de hamile olduğunu duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement