Cardi B., 7 yıllık eşinden boşanıyor! Davayı açar açmaz bir de hamile olduğunu duyurdu

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Şarkıları ve kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren rapçi Cardi B., 2017 yılında meslektaşı Offset ile evlenmişti. Uzun zamandır mutlu bir evliliği olan ve 2 çocuk dünyaya getiren Cardi B., boşanma kararı aldı. Dava açtığı ortaya çıkan Cardi B., ayrılık kararıyla konuşulurken bir de hamile olduğunu duyurdu.

"BANA HAYAT VE AŞK ARASINDA SEÇİM YAPMAK ZORUNDA OLMADIĞIMI HATIRLATTIN"

Boşanma kararı temsilcisi tarafından doğrulanan Cardi B., yoluna tek başına devam etme kararı aldı. Boşanacağı ortaya çıkan ve kısa sürede gündem olan 31 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu. Belirginleşen karnıyla pozlar veren Cardi B. "Her sonla birlikte yeni bir başlangıç gelir! Bu mevsimi seninle paylaştığım için çok minnettarım, bana daha fazla sevgi, daha fazla hayat getirdin ve en önemlisi gücümü yeniledin! Bana her şeye sahip olabileceğimi hatırlattın! Bana hayat, aşk ve tutkum arasında asla seçim yapmak zorunda olmadığımı hatırlattın! Seni çok seviyorum ve başarmama yardım ettiğin, beni yapmaya zorladığın şeye tanık olmanı sabırsızlıkla bekliyorum! Hayatın iniş çıkışlarıyla başa çıkmak ve pes etmek çok daha kolay, ama sen, kardeşin ve kız kardeşin bana neden bunları aşmaya değer olduğunu gösterdiniz!" ifadelerini kullandı.