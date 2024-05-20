Ünlü Rapçi Diddy'nin eski sevgilisi Cassandra Ventura'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Ünlü Rapçi Diddy'nin eski sevgilisi Cassandra Ventura'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı

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2016 yılında eski sevgilisi Cassandra Ventura'ya şiddet uyguladığı görüntülerle gündeme gelen ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, özür diledi. Los Angeles'taki bir otelde gerçekleşen olayda, Combs'un Ventura'ya dakikalarca şiddet uyguladığı ve tekmelediği güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olayın ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Combs, tüm eylemlerinin sorumluluğunu üstlendi ve özür diledi.

20.05.2024 14:05
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Rapçi Sean 'Diddy' Combs'un, 2016 yılında eski sevgilisi Cassandra Ventura'ya Los Angeles'taki bir otelin koridorunda saldırdığı görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, Combs'un Ventura'ya dakikalarca şiddet uyguladığı ve tekmelediği görülüyor. Ünlü rapçi, görüntülerin kamuoyuna yayılmasının ardından özür diledi.

Geçtiğimiz günlerde Puff Daddy ve P. Diddy gibi sahne isimleriyle tanınan Sean John Combs'un, 2016 yılında o dönemdeki kız arkadaşı Cassandra 'Cassie' Ventura'ya şiddet uyguladığı görüntüler gün yüzüne çıktı. CNN tarafından yayınlanan videoda, Combs'un Los Angeles'taki bir otelde Ventura'nın arkasından koştuğu, onu yere fırlattığı ve tekmelediği anlar yer alıyor.

Sadece belinde bir havlu ve ayağında çorap olan ünlü rapçi, yerde yatan Cassie'yi kazağından tutarak bir odaya doğru sürüklerken görüntülendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, Ventura'nın yavaşça ayağa kalkarak koridor duvarında duran telefona ulaşmaya çalıştığı, ancak P. Diddy'nin geri dönüp onu bir kez daha ittiği görülüyor.

Ventura'nın avukatı Douglas H. Wigdor, videoyla ilgili konuşarak Combs'un sorumluluğunu kabul ettiğini belirtti. Wigdor, Ventura'nın bu dehşet verici anları kamuoyuyla paylaşma cesaretini gösterdiği için övgüde bulundu.

Sean "Diddy" Combs, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Instagram sayfasında yayınladığı bir videoyla özür diledi. Rapçi, videoda CNN tarafından yayınlanan görüntülerdeki tüm eylemlerinin sorumluluğunu üstlendiğini belirtti ve af diledi.

Ünlü Rapçi Diddy'nin eski sevgilisi Cassandra Ventura'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Ünlü Rapçi Diddy'nin eski sevgilisi Cassandra Ventura'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı

Güvenlik Kamerası, Sosyal Medya, Los Angeles, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Rapçi Diddy'nin eski sevgilisi Cassandra Ventura'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü Rapçi Diddy'nin eski sevgilisi Cassandra Ventura'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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