Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti - Son Dakika
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Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti

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Dünyaca ünlü rapçi Sean 'P Diddy' Combs, 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlandı. Suçlama, MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen bir partide gerçekleştiği iddia ediliyor. Teksaslı avukat Tony Buzbee tarafından açılan davada, genç kızın partide uyuşturucu karışımı bir içecek aldığı ve daha sonra Diddy tarafından tecavüze uğradığı belirtiliyor. Olay sonrası yaşadığı travma nedeniyle derin bir depresyona giren genç kızın hayatı hala olumsuz etkileniyor.

22.10.2024 10:00
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Dünyaca ünlü rapçi Sean 'P Diddy' Combs yeni bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. 54 yaşındaki ünlü sanatçı, 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanıyor. İddiaya göre olay, MTV Video Müzik Ödülleri'nin ardından düzenlenen bir partide gerçekleşti.

Teksaslı avukat Tony Buzbee tarafından 20 Ekim'de açılan davada, olayın detayları şöyle anlatılıyor: 13 yaşındaki kız, ödül törenini izlemek için New York'taki Radio City Music Hall'a geldi. Bileti olmadığı için dışarıda beklerken, Diddy'nin şoförü olduğunu söyleyen biriyle tanıştı. Şoför, kızı parti sonrası etkinliğe davet etti.

Davada, partide yaygın uyuşturucu kullanımı olduğu ve kıza karışık bir içecek verildiği belirtiliyor. İçeceği alan kız kısa süre sonra başının döndüğünü hissetti ve dinlenmek için boş bir odaya girdi. İddiaya göre Diddy, iki ünlüyle birlikte odaya geldi ve kıza tecavüz etti.

Olay sonrası kız bir benzin istasyonuna sığındı ve babasını arayarak yardım istedi. Dava dosyasında, yaşanan travma nedeniyle kızın derin bir depresyona girdiği ve bu durumun hayatını hala etkilemeye devam ettiği belirtiliyor.

Bu dava, Diddy hakkında açılan tek dava değil. 7 Ekim'de isimsiz davacılar tarafından açılan altı farklı dava daha bulunuyor. Ünlü rapçinin avukatları ise tüm bu iddiaları kesinlikle reddediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, müzik dünyasını sarsan bu iddialar geniş yankı uyandırdı. Davanın seyri merakla takip ediliyor.

Ünlü Rapçi Sean \'P Diddy\' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti

Hollywood, Magazin, 3-sayfa, Hukuk, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    13 Yaşında Körpe Kız 4 13 Yanıtla
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