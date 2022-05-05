Ünlü sanatçı Azerin'den unutulmaz konser - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü sanatçı Azerin'den unutulmaz konser

05.05.2022 00:53
Ünlü sanatçı Azerin'den unutulmaz konser

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Çorum'da konser verdi.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Çorum'da konser verdi.

Çorum Belediyesi'nin Ramazan Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Azerin Türk ve Azerbaycan türküleri seslendirdi. Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen ve yağmur yağışına rağmen konsere yoğun ilgi gösteren Çorumlular, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla ünlü sanatçıya seslendirdiği eserlerde eşlik etti.

"Türk'ün öz yurdu Karabağ tarihte olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar Türk'ün öz yurdu olmaya devam edecek"

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türk'ün öz yurdu Karabağ'ın tarihte olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar Türk'ün öz yurdu olmaya devam edeceğini belirterek, "Bugün adeta iki bayramı adeta bir arada yaşıyoruz. Yeryüzünde birbirine yakışan iki bayrağı elimizde tutuyoruz. Adeta iki ülkeyi hep beraber ayağa kaldırma mücadelesi veriyoruz. Şehitlerimi rahmetle, minnetle anıyoruz.

1918 yılında Azerbaycan'a giden Kafkas İslam Ordusu'nda Çorumlu kardeşlerimiz var. En çok şehit veren şehirlerden bir tanesi Çorum. 30 şehidimiz Kafkas İslam Ordusu'nun neferi olarak gittiği o mübarek beldede, topraklarda yatıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Tıpkı 1915'te Çanakkale'de şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimiz gibi. Bütün şehitlerimizle, gazilerimizle, devletlerimizle gurur duyuyoruz. Azerin hanımın da dediği gibi tek millet iki devlet diyoruz. Bunu 44 gün süren ve zaferle sonuçlanan Karabağ'a Azerbaycan ve Türk bayraklarını asınca gördük. Türk'ün öz yurdu Karabağ aynen tarihte olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar Türk'ün öz yurdu olmaya devam edecek. Bayraklarımız orada dalgalanmaya devam edecek" dedi.

Başkan Aşgın, konserin düzenlemesinde katkıda bulunan Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı'ya teşekkür etti.

Ünlü Sanatçı'dan Ahmet Cevad mesajı

Ünlü Sanatçı Azerin de, yağmur yağışına rağmen konsere gelenlere teşekkür ederek, "5 Mayıs Türk dünyasının şairi Ahmet Cevad'ın doğumunun 130 yılı. Çırpınırdın Karadeniz'inde, Azerbaycan milli marşının da şairi, büyük mütefekkir, dava ve fikir adamı, "ben Türk'üm" dediği için 1937 yılında kurşuna dizilen Ahmet Cevad'ın doğumunun 130. yılı olacak. Allah onun ruhunu şad eylesin. Dünya döndükçe yazdığı şiirler ve eserlerle bizim kalbimizdedir. Yazdığı eserlerle bizim kalbimizdedir. Çırpınırdın Karadenizle bizim kalbimizdedir. Çırpınırdın Karadeniz'e besteleyerek ruh veren Üzeyir Hacıbeyli'den de Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Ünlü sanatçı Azerin'den unutulmaz konser
Ünlü sanatçı Azerin'den unutulmaz konser
Ünlü sanatçı Azerin'den unutulmaz konser
Ünlü sanatçı Azerin'den unutulmaz konser
Ünlü sanatçı Azerin'den unutulmaz konser

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kazakistan'da Azerbaycan'ın bayrak şairi Ahmet Cevad anıldı Son dakika haberleri! Kazakistan'da Azerbaycan'ın bayrak şairi Ahmet Cevad anıldı Bu sefer beğendiler! Gülşen'in uzun etekli lacivert kıyafeti hayranlarından tam not aldı Bu sefer beğendiler! Gülşen'in uzun etekli lacivert kıyafeti hayranlarından tam not aldı

Azerbaycan, Konser, Çorum, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı Azerin'den unutulmaz konser - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Hayvanat bahçesi bekçisi aslan kafesine girdi: Tam çıkacakken ayağa kaydı ve olanlar oldu
21:56 Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı
21:25 MHP'li başkanın "bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" sözlerine, o şarkıcıdan yanıt: Bayan değil kadın!
21:22 ABD Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artırımı
21:00 Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin!
20:58 Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı
20:22 Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi
20:06 AK Parti'de seçimi ilk turda kazanma hazırlığı: Anketler, "ikinci tura kalırsa yenilgi kesin" diyor
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 01:10:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Azerin'den unutulmaz konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement