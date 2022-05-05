Ünlü sanatçı Azerin'den unutulmaz konser - Son Dakika

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Çorum'da konser verdi.

Çorum Belediyesi'nin Ramazan Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Azerin Türk ve Azerbaycan türküleri seslendirdi. Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen ve yağmur yağışına rağmen konsere yoğun ilgi gösteren Çorumlular, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla ünlü sanatçıya seslendirdiği eserlerde eşlik etti.

"Türk'ün öz yurdu Karabağ tarihte olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar Türk'ün öz yurdu olmaya devam edecek"

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türk'ün öz yurdu Karabağ'ın tarihte olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar Türk'ün öz yurdu olmaya devam edeceğini belirterek, "Bugün adeta iki bayramı adeta bir arada yaşıyoruz. Yeryüzünde birbirine yakışan iki bayrağı elimizde tutuyoruz. Adeta iki ülkeyi hep beraber ayağa kaldırma mücadelesi veriyoruz. Şehitlerimi rahmetle, minnetle anıyoruz.

1918 yılında Azerbaycan'a giden Kafkas İslam Ordusu'nda Çorumlu kardeşlerimiz var. En çok şehit veren şehirlerden bir tanesi Çorum. 30 şehidimiz Kafkas İslam Ordusu'nun neferi olarak gittiği o mübarek beldede, topraklarda yatıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Tıpkı 1915'te Çanakkale'de şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimiz gibi. Bütün şehitlerimizle, gazilerimizle, devletlerimizle gurur duyuyoruz. Azerin hanımın da dediği gibi tek millet iki devlet diyoruz. Bunu 44 gün süren ve zaferle sonuçlanan Karabağ'a Azerbaycan ve Türk bayraklarını asınca gördük. Türk'ün öz yurdu Karabağ aynen tarihte olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar Türk'ün öz yurdu olmaya devam edecek. Bayraklarımız orada dalgalanmaya devam edecek" dedi.

Başkan Aşgın, konserin düzenlemesinde katkıda bulunan Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı'ya teşekkür etti.

Ünlü Sanatçı'dan Ahmet Cevad mesajı

Ünlü Sanatçı Azerin de, yağmur yağışına rağmen konsere gelenlere teşekkür ederek, "5 Mayıs Türk dünyasının şairi Ahmet Cevad'ın doğumunun 130 yılı. Çırpınırdın Karadeniz'inde, Azerbaycan milli marşının da şairi, büyük mütefekkir, dava ve fikir adamı, "ben Türk'üm" dediği için 1937 yılında kurşuna dizilen Ahmet Cevad'ın doğumunun 130. yılı olacak. Allah onun ruhunu şad eylesin. Dünya döndükçe yazdığı şiirler ve eserlerle bizim kalbimizdedir. Yazdığı eserlerle bizim kalbimizdedir. Çırpınırdın Karadenizle bizim kalbimizdedir. Çırpınırdın Karadeniz'e besteleyerek ruh veren Üzeyir Hacıbeyli'den de Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - ÇORUM