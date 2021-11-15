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Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti

15.11.2021 22:39
Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in 52 yaşındaki yeğeni Hakan Özbeğen evinde bıçaklanarak öldürüldü. Özbeğen'in cesedi başında kavga ederken bulundukları iddia edilen oğlu Çağatay Özbeğen ile 42 yaşındaki şahıs ve eşi ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, cinayetle ilgili birbirlerini suçlarken, Özbeğen'in gözaltındaki çiftin kızıyla bir süredir ilişkisi olduğu öne sürüldü.

Edremit'in Hamidiye Mahallesi'ndeki sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis, ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in tekne imalatı yapan yeğeni Hakan Özbeğen'i kanlar içinde yerde yatarken buldu.

OĞLUNUN ELİNDE BIÇAK BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale ettiği Özbeğen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, evde cesedi başında kavga ettikleri sırada yakaladığı Ferit A. ve eşi Nihan A. ile elinde bıçak bulunan oğlu Çağatay Özbeğen'i gözaltına aldı. Çağatay Özbeğen'in ilk ifadesinde, Ferit A'nın babasını bıçaklamasını engellemek istediğini, polis geldiğinde de bu nedenle elinde bıçakla bulunduğunu ileri sürdü. Ferit A. ve eşi Nihan A. da cinayeti Çağatay Özbeğen'in işlediğini söyledi. Hakan Özbeğen'in bir süredir şüpheli çiftin kızları İ.A. ile ilişkisi olduğu iddia edildi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Hakan Özbeğen'in cenazesi, Bursa Adli tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne getirildi. Edremit'te ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Özbeğen'in cenazesi toprağa verildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti

3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti - Son Dakika
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