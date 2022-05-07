Ünlü sanatçı İsmail Türüt'ten Ekrem İmamoğlu'na suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü sanatçı İsmail Türüt'ten Ekrem İmamoğlu'na suç duyurusu

07.05.2022 18:54
Ünlü sanatçı İsmail Türüt'ten Ekrem İmamoğlu'na suç duyurusu

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı İsmail Türüt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin kendisine ait olduğunu söyleyerek "Avukatımla görüştüm. Davamı açacağım. Telif hakkı denen bir şey vardır" diye konuştu.

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı İsmail Türüt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin kendisine ait olduğunu söyleyerek "Avukatımla görüştüm. Davamı açacağım. Telif hakkı denen bir şey vardır" diye konuştu.

Konser için Zonguldak'a gelen ünlü sanatçı İsmail Türüt, 2014 seçimlerinde dönemin Ankara Belediye Başkan Adayı Melih Gökçek'e yazdığı "Millet Seni Seviyor. Adın da var markanda. Durmak yok yola devam, hükumet var arkanda' sözlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uyarlandığını söyledi. İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin sözlerinin "Millet seni seviyor. Adında var markanda. Yürü başkanım yürü, İstanbul var arkanda' şeklinde değiştirilerek vatandaşlara dinletildiğini söyleyen İsmail Türüt, "Ekrem İmamoğlu beni ne aramış ne sormuş. Yıllar önceden tanıdığım birisi. Benim parça kata külle ile uydurmayla yapılmaz. Avukatımla şimdi görüştüm davamı açacağım" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun kendisini dahi aramadığını söyleyen Türüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetçilere seçim zamanlarında böyle parçalar yapılır. Bu saygım var bende geçmişte yaptım. İstek üzerine partilere yaparsın, Başbakan'a yaparsın. Partilere yaparsın istek üzerine. Ben yıllar önce Melih beye Ankara seçimlerinde bir parça yaptım. Aynı zamanda bir dostluğumda var. Bu parçayı birileri aynı sözlerimi aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'na uyarlamışlar. Bu olmaz. Buna ben saygı göstermem. Katiyen. Ekrem İmamoğlu beni ne aramış ne sormuş. Yıllar önceden tanıdığım birisi. Benim parça Kate külle ile uydurmayla yapılmaz. Avukatımla şimdi görüştüm davamı açacağım. Bunda ayıp ettiler. Parçamızı alıp yapamazsınız. Kim yaptıysa çakamazsın çaldırmazsın. Bana soracaksın. Burada bit emek vardır. Telif hakkı denen bir şey vardır. Bana sorarsalar bir nezaketsizlik yapmam. Helali hoş olsun diyeceğim. Böyle bir şey yaptıysanız mahkemeye katlanacaksınız. Olmaz. Böyle bir sıkıntımız oldu. Şimdi avukatlara verdim görüşüyorlar. Benim parçam başkasının uydurmasıyla sahneye çıkamazsın. Dava açacağım kesinlikle. Ekrem değil babamın çocuğu olsa tanımam. Yok böyle bir şey."

"Zonguldak'ta arama sene mesafe koydular"

Trabzonspor taraftarı olduğunu ve Zonguldak'ın da ikinci memleketi olduğunu söyleyen İsmail Türüt, " Ben Trabzonsporluyum. Yıllardır göğsümü gere gere söyleyen birisiyim. Zonguldak bizim ikinci vatanımız. Hangi kapıyı çalsam yemek verirler bize. Uzun yıllar beni Zonguldak'a getirmediler. Beni getirmeyenler utansın. Ayıp yani. Bu ülkede bir İsmail Türüt gerçeği var. Yalan dünyayı karışlayan bir adam. Zonguldak'a 20 sene gelmedim ben. Ben selam vermeye Zonguldak'a geldim. Konserleri birileri yapar kurumlar yapar belediyeler yapar. Buradaki hemşerilerimle Zonguldaklı dostlarımla arama set çektiler. Mesafe koydular. Ama Trabzonlu dostlarımız Trabzonspor için bizi bugünleri kavuşturdular. Teşekkürler" diye konuştu. - ZONGULDAK

Ünlü sanatçı İsmail Türüt'ten Ekrem İmamoğlu'na suç duyurusu
Ünlü sanatçı İsmail Türüt'ten Ekrem İmamoğlu'na suç duyurusu

YORUMLAR
500
İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da 'sus' dedi: Tek muhatap benim! İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da 'sus' dedi: Tek muhatap benim! Kılıçlar Çekildi! Ali Koç'tan Şok Sözler... Kılıçlar Çekildi! Ali Koç'tan Şok Sözler...

Ekrem İmamoğlu, İsmail Türüt, Karadeniz, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı İsmail Türüt'ten Ekrem İmamoğlu'na suç duyurusu - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Bir ay içinde evi ve iş yeri defalarca yanmıştı! Nedeni belirlenemeyen olayların arkasından karşılıksız aşk çıktı
18:25 Fenerbahçe taraftarından, Trabzonspor'a pankartlı gönderme: Herkes haddini bilecek
18:24 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides iddia etti: ABD silah ambargosunun kaldıracak
18:22 Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı!
18:22 Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini mağlup etti!
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 19:06:13. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü sanatçı İsmail Türüt'ten Ekrem İmamoğlu'na suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement