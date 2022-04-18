Ünlü Sanatçıdan Flaş İtiraf! Duyanlar Şaştı Kaldı - Son Dakika

Türkiye'nin en deneyimli müzisyenlerinden İlham Gencer, gazeteci Arif Hür'e konuştu.

Haftanın her günü "İlham Gencer'le Geleneksel Çay Saati" konseptiyle Pera Palace Hotel'de sanatseverlerle buluşan Gencer, Ramazan Ayı'nda dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

'ORUÇ' AÇIKLAMASIYLA GÜNDEM OLDU

Arif Hür'e konuşan Gencer, "Formda ve zinde kalmamı oruç tutmaya borçluyum. 70 yıldır oruç tutuyorum. Bundan çok istifade ettim. Ayrıca 50 yıldır her sabah Malazgirt Marşı eşliğinde spor yapıyorum" sözleriyle dikkat çekti.

"KİMSE İŞİNİN EHLİNE VAZİFE VERMİYOR"

Adam kayırma ve torpilden dert yanan İlham Gencer, "Türkiye'de kimse işinin ehline vazife vermiyor. Abuk subuk insanlar piyasaya çıkıyorlar, hiçbir şeyde beceremiyorlar. Her alanda olduğu gibi müzikte de liyakat önemli" ifadelerini kullandı.

İlham Gencer, kızı Ayşe Gencer'in katkılarıyla caz albümü çıkarmaya hazırlandığını da müjdeledi.

BOZKURT İLHAM GENCER KİMDİR?

Bozkurt İlham Gencer (d. 27 Ağustos 1926, İstanbul), Türk caz piyanisti, şarkıcı. Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan Gencer ülkede caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Türkçe sözlü pop müziğini başlatan isim olarak tanınan Gencer hala aktif olarak şarkı söylemektedir.

İham Gencer'in Bora ve Ayşe adında iki çocuğu bulunmaktadır.