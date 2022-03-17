Ünlü Şarkıcı Azerbaycan'dan Ödülle Döndü - Son Dakika
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Ünlü Şarkıcı Azerbaycan'dan Ödülle Döndü

17.03.2022 01:04
Ünlü Şarkıcı Azerbaycan'dan Ödülle Döndü

Uzun yıllardır müzik dünyasında yaptığı çalışmalarla ve sesiyle kendine farklı bir yer edinen Esma Er, yeni çalışması "Bi Tek Aşk"la ilk ödülünü Azerbeycan'dan aldı.

Azerbeycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Türkiye Exclusive Ödülleri" töreni seçkin isimleri ağırlarken gecede Esma Er "En İyi Kadın Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde hem şıklığı hem de yaptığı konuşmayla takdir toplayan Esma Er, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Atatürk'ün dediği gibi 'Herkes bir gün reis-i cumhur bile olabilir ama herkes sanatçı olamaz' diyorum ve Azerbaycan'da daha sık olmak istiyorum" dedi. Sonrasında çıplak sesiyle Azerice bir şarkı söyleyen Esma Er salonda ayakta alkışlandı.

Esma Er, kısa süre önce çıkardığı Zeki Güner ve İskender Paydaş imzalı "Bi Tek Aşk"ın da ilk ödülünü almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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Kaynak: Snob Magazin

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