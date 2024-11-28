Ünlü şarkıcı Bayhan'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Bayhan'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Bayhan\'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti

Popstar yarışmasıyla tanınan ünlü şarkıcı Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Bayhan, babasının cenazesinin Cuma günü Adana'daki evinden kaldırılıp Akkapı mezarlığına defnedileceğini belirtti.

28.11.2024 21:39
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Katıldığı Popstar yarışmasıyla hafızalara kazınan, adını ve hikayesini geniş kitlelere duyuran Bayhan, baba acısı yaşıyor.

Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran ünlü şarkıcı, "Babam Sabahattin Gürhan hayata veda etmiştir. Cenazesi Cuma günü saat 15.00'te Adana'daki evinden kaldırılıp Akkapı mezarlığına defnedilecektir" açıklamasında bulundu.

Ünlü şarkıcı Bayhan'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğdu. 5 yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başlayan Bayhan, ilk müzik eğitimini de buradayken kaldığı yetiştirme yurdunda aldı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmasından bir süre sonra 2003 yılında katıldığı Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmayı üçüncü olarak tamamlamasının ardından 2004 yılında ilk albümü Hayal Edemiyorum ve 2008 yılında Kısa Veda albümlerini piyasaya sundu. 2012 yılında Samanyolu TV'de yayımlanan Kendimize Doğru dizisinde Ayhan karakterini canlandırdı. 2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili çekilen Benim Yolum isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2014 yılında Kanal D'de yayımlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015'te TRT İstanbul Kent Radyosu'nda Direkler Arası isimli radyo tiyatrosunun Tuzsuz Deli Bekir karakterini seslendirmiştir. 2021 yılına gelindiğinde Bayhan, ''İstanbul İstanbul Olalı'', ''Eller Günahkar'', ''Firuze'' gibi Sezen Aksu şarkılarının yanı sıra daha birçok şarkıyı yeniden yorumladığı Akustik albümünü yayımladı. Aynı yıl rapçi Zen-G ile ''İSTANBUL'' şarkısında düet gerçekleştirdi. 2024'te ise ilk olarak Grup Tual tarafından seslendirilen ''Tiryakinim'' isimli şarkıyı yeniden seslendirdi. Şarkı kısa süre içerisinde dijital platformlarda ve listelerde bir numara olmasının yanı sıra Spotify'da global listelerde bir numara olan ilk Türkçe şarkı ünvanını aldı.

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Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Bayhan'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti - Son Dakika

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