Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson konuştu: Gurur duydum - Son Dakika
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Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson konuştu: Gurur duydum

03.08.2022 09:48
Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson konuştu: Gurur duydum

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson suskunluğunu bozdu. Akalın ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan garson, "Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp ,birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkan Demet Akalın, sipariş ettiği içkinin tadını elma suyuna benzetince garsonun başından aşağı dökmüştü. Ünlü şarkıcının bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti.

DEMET KENDİNİ SAVUNDU: 10 SENEDİR DÖKÜLÜYOR

Tepkilerden sonra açıklama yapanAkalın,"O gecede personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı?" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson konuştu: Gurur duydum

GARSONDAN GARP AÇIKLAMA: GURUR DUYDUM

Akalın'ın açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği garson da suskunluğunu bozdu. Demet Akalın'la çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan garson, durumdan memnun olduğunu belirterek "Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp ,birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır.Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır" dedi.

YORUMLAR
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Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı? Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı?

Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson konuştu: Gurur duydum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson konuştu: Gurur duydum - Son Dakika
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