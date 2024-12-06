Şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Gülşen yine çok konuşuldu. Her adımı olay olan Gülşen son olarak İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Sevenlerinin karşısına yine oldukça iddialı bir kostüm ile çıkan Gülşen bu defa ışıltılı bikini üstü, mavi pantolonu ve pantolonunun üzerine giydiği bikini altı ile dikkat çekti.
Gülşen'in farklı tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Donu yanlış yerde', 'Pazarda kıyafet denemesi yaparken', 'Durum gittikçe vahimleşiyor', 'Pantolon fazlalık olmuş' gibi yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde - Son Dakika
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