Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde - Son Dakika
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Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde

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Sahne şovları ve kıyafet seçimiyle gündemden düşmeyen Gülşen, son kıyafet tercihiyle yine çok konuşuldu. Sahneye ışıltılı bikini üstü ve mavi pantolonu ile çıkan Gülşen, bikini altını ise pantolonunun üzerine giydi. Ünlü şarkıcının kıyafet tercihi sosyal medyada çok konuşuldu.

06.12.2024 09:34
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Şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Gülşen yine çok konuşuldu. Her adımı olay olan Gülşen son olarak İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Sevenlerinin karşısına yine oldukça iddialı bir kostüm ile çıkan Gülşen bu defa ışıltılı bikini üstü, mavi pantolonu ve pantolonunun üzerine giydiği bikini altı ile dikkat çekti.

Ünlü Şarkıcı Gülşen'in İddialı Sahne Kıyafeti Sosyal Medyada Gündem Oldu

KIYAFET SEÇİMİ ELEŞTİRİLDİ

Gülşen'in farklı tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Donu yanlış yerde', 'Pazarda kıyafet denemesi yaparken', 'Durum gittikçe vahimleşiyor', 'Pantolon fazlalık olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü Şarkıcı Gülşen'in İddialı Sahne Kıyafeti Sosyal Medyada Gündem Oldu
Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde

Kültür Sanat, 3-sayfa, Magazin, Gülşen, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Murat Sert:
    toplumun ahlakini bozuyorlar.tepki olarak bulundugu mekanlara gitmeyelim lutfen.musluk biraz kesilsin akillanir.daha kücuk 48 4 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Bunun konserine gidenlerde beyin yok 34 3 Yanıtla
  • Celil Başer:
    kıyamet alameti bu insanlar dünyanın en boş insanları. sanatcilardir 28 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    yorum yapanlar neden eleştiriyorsunuz ki bu ülkede sarıkla cüppe ile gezenlere saygı gösteriyorsunuz ya o yobazlar öyle gezerse bu da böyle giyinir herkes özgür kıyafetinde 5 22 Yanıtla
  • mustafa dündar:
    çıldırmış bunlar 16 1 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    Biz Amerika değiliz bu ve bunun gibiler yüzünden topum ahlakı tahrip oluyor sonrada Z kuşağı neden bu durumda diyoruz 12 3 Yanıtla
  • serkan Eriser:
    süpermen gibi aptalları kahraman diye gösterirsiniz bir gün gelir iç çamaşırı dışa giymek birileri tarafından moda yapılmaya çalışılır 9 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Ne yapsın sesi ile gündem olamıyor orasını burasını açarak gündem de olmaya çalışıyor . 7 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    INSANIN GÖZÜ BAYRAM EDİYOR ELEŞTİREN TIPLER EN ÇOK BAKAN TIPLER ASLINDA 0 7 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Şaşırmış 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde - Son Dakika
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