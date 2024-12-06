Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde

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Şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Gülşen yine çok konuşuldu. Her adımı olay olan Gülşen son olarak İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Sevenlerinin karşısına yine oldukça iddialı bir kostüm ile çıkan Gülşen bu defa ışıltılı bikini üstü, mavi pantolonu ve pantolonunun üzerine giydiği bikini altı ile dikkat çekti.

KIYAFET SEÇİMİ ELEŞTİRİLDİ

Gülşen'in farklı tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Donu yanlış yerde', 'Pazarda kıyafet denemesi yaparken', 'Durum gittikçe vahimleşiyor', 'Pantolon fazlalık olmuş' gibi yorumlar yapıldı.