Ünlü Şarkıcı Hastanelik Oldu! - Son Dakika
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Ünlü Şarkıcı Hastanelik Oldu!

17.03.2022 20:38

Sanatçı Safiye Soyman, sağ gözünden katarakt ameliyatı oldu. Ameliyatı gerçekleştiren Dünyagöz Ankara Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Fatih Karel, "Ameliyat çok başarılı geçti." dedi.

Geçen yıl sol gözünden katarakt ameliyatı olan Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Safiye Soyman, bu kez sağ gözünden ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyonun ardından Soyman doktoru ile birlikte bir video yayınladı.

Soyman, "Bugün Ankara Dünyagöz Ankara Hastanesi'nde göz ameliyatı oldum. Akıllı mercek taktırdım. Daha önce olmuştum birinden bugün de diğer gözümden oldum. Güzel geçti. Ameliyatım 15 dakika sürdü. Hocamın ellerine sağlık. Teşekkürler Fatih Karel hocam" dedi.

Ünlü Şarkıcı Hastanelik Oldu!

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Safiye Soyman, Ameliyat, Ankara, Fatih, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Şarkıcı Hastanelik Oldu! - Son Dakika


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