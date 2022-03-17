Ünlü Şarkıcı Hastanelik Oldu! - Son Dakika

Geçen yıl sol gözünden katarakt ameliyatı olan Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Safiye Soyman, bu kez sağ gözünden ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyonun ardından Soyman doktoru ile birlikte bir video yayınladı.

Soyman, "Bugün Ankara Dünyagöz Ankara Hastanesi'nde göz ameliyatı oldum. Akıllı mercek taktırdım. Daha önce olmuştum birinden bugün de diğer gözümden oldum. Güzel geçti. Ameliyatım 15 dakika sürdü. Hocamın ellerine sağlık. Teşekkürler Fatih Karel hocam" dedi.