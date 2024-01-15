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80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı - Son Dakika
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80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı

İspanyol şarkıcı ve söz yazarı Julio Iglesias, Bahamalar'dan seyahat ettiği Dominik Cumhuriyeti'nin Punta Cana Havaalanı'nda gözaltına alındı. Şarkıcının el konulan valizinden tam 42 kilo yiyecek ele geçirildi.

15.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 16:12
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80 yaşındaki İspanyol şarkıcı ve söz yazarı Julio Iglesias, Bahamalar'dan seyahat ettiği Dominik Cumhuriyeti'nin Punta Cana Havaalanı'nda gözaltına alındı. Şarkıcının el konulan valizinden tam 42 kilo yiyecek ele geçirildi.

Son dönemlerde fiziksel hareketlerinden yavaşlama olan ve zaman zaman tekerlekli sandalye kullanan şarkıcının valizinde 42 kilo çilek, ahududu, yaban mersini, kiraz, domates, pancar, kereviz, fasulye, ıspanak, marul, mantar, roka, et ve sebze çıktı. 80 yaşındaki sanatçı uzun bir süredir hem Bahamalar hem de Dominik Cumhuriyeti'nde yaşıyor ve iki ülke arasında mekik dokuyor.

Ünlü şarkıcı Julio Iglesias gözaltına alındı! Valizinden 42 kilo yiyecek çıktı
Ünlü şarkıcı Julio Iglesias gözaltına alındı! Valizinden 42 kilo yiyecek çıktı
80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
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Bahamalar, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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