Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı - Son Dakika

Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı

Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı
Son Güncelleme: 27.09.2023 08:13

Başarılı şarkıcı Melek Mosso, uzun süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile nişanlandı. Ekim ayında düğün yapacak olan ikili, aile arasındaki sade nişan töreninin ardından bir de kına eğlencesi yaptı.

Vursalar Ölmem, Sabahçı Kahvesi, Yıllar Affetmez ve İlletim gibi şarkılardaki başarılı yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melek Mosso, uzun süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile nişanlandı.

HEM NİŞAN HEM KINA YAPTI

Günlerdir hazırlık yapan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Başarılı şarkısı nişanında beyaz uzun bir elbise tercih ederken Sağdıç da siyah takım elbise giydi. Ekim ayında nikah masasına oturacak olan ikili, nişanın ardından bir de kına gecesi yaptı. Mosso kınasında da bordo ve altın sarısı renklerin hakim olduğu bir bindallı tercih etti. Başarılı şarkısı hem nişan hem de kına gecesinden görüntüleri Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte çiftin nişan ve kınasından kareler...

Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı
Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı
Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı
Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı
Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı
Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı
Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı
Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı
Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı
Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı

Melek Mosso, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü Şarkıcı Melek Mosso evleniyor! Aynı gün hem nişan hem kına yaptı - Son Dakika
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