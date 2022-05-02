Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, böbrek rahatsızlığından dolayı apar topar ameliyata alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, böbrek rahatsızlığından dolayı apar topar ameliyata alındı

02.05.2022 07:28

Geçtiğimiz sene böbreğindeki iltihaplanma nedeniyle hastaneye kaldırılan başarılı şarkıcı Niran Ünsal, bu sene de aynı şikayetinden dolayı apar topar ameliyata alındı. Sedyede acı içinde kıvrandığı bir videosunu paylaşan şarkıcı, "Safra kesesi yoğun iltihaplanıp balon gibi şişti ayrıca kesenin kanalında taş ve çamur var" dedi.

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Niran Ünsal, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz sene de böbreğindeki rahatsızlıktan dolayı uzun süre tedavi gören şarkıcı, bu sene de ağrılarının şiddetlenmesi sonucu ameliyat edildi. Zorlu bir süreçten geçen başarılı şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"SAĞ KABURGAMIN ALTINDA BAŞLAYAN ŞİDDETLİ AĞRI AMELİYATA SÜRÜKLEDİ"

Instagram hesabından sedyede çekilen bir videosunu paylaşan şarkıcı, "Arkadaşlar 23 Nisan'da sağ kaburgamın altında başlayan şiddetli bir ağrı beni ameliyata kadar sürükledi. Yaklaşık üç gün çektiğim ağrı ateşlenmeme de sebep oldu ve ağrının dayanılmaz hale gelmesi ile sonunda hastaneye gittim. Kan tahlillerim ultrason ve diğer tetkikler yapıldı. Safra kesesinin yoğun iltihaplanması, balon gibi şişmesi ayrıca safra kesesinin kanalında taş ve çamur olması sebebi ile doktorum tarafından acil ameliyata alındım" dedi.

"ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN"

Kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür eden Niran Ünsal sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreçte özelden yazan mesaj atan, telefonla arayan geçmiş olsun dileklerini ileten tanıdığım ve tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun."

Ünsal paylaşımına Murat Övüç, Seda Sayan, Cem Arslan, Gonca Vuslateri, Gizem Özdilli, Sevcan Orhan ve Çiğdem Batur gibi isimlerden geçmiş olsun yorumları yağdı.

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, Böbrek rahatsızlığından dolayı apar topar ameliyata alındı
Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, Böbrek rahatsızlığından dolayı apar topar ameliyata alındı
Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, Böbrek rahatsızlığından dolayı apar topar ameliyata alındı
YORUMLAR
500

Niran Ünsal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, böbrek rahatsızlığından dolayı apar topar ameliyata alındı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
00:45 Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
00:34 Cerablus'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
00:33 Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi!
00:31 Ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu, yakında imzalar atılacak!
00:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti
00:14 Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlendi: Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum
00:13 Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 07:42:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, böbrek rahatsızlığından dolayı apar topar ameliyata alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement