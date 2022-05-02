Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, böbrek rahatsızlığından dolayı apar topar ameliyata alındı - Son Dakika

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Niran Ünsal, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz sene de böbreğindeki rahatsızlıktan dolayı uzun süre tedavi gören şarkıcı, bu sene de ağrılarının şiddetlenmesi sonucu ameliyat edildi. Zorlu bir süreçten geçen başarılı şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"SAĞ KABURGAMIN ALTINDA BAŞLAYAN ŞİDDETLİ AĞRI AMELİYATA SÜRÜKLEDİ"

Instagram hesabından sedyede çekilen bir videosunu paylaşan şarkıcı, "Arkadaşlar 23 Nisan'da sağ kaburgamın altında başlayan şiddetli bir ağrı beni ameliyata kadar sürükledi. Yaklaşık üç gün çektiğim ağrı ateşlenmeme de sebep oldu ve ağrının dayanılmaz hale gelmesi ile sonunda hastaneye gittim. Kan tahlillerim ultrason ve diğer tetkikler yapıldı. Safra kesesinin yoğun iltihaplanması, balon gibi şişmesi ayrıca safra kesesinin kanalında taş ve çamur olması sebebi ile doktorum tarafından acil ameliyata alındım" dedi.

"ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN"

Kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür eden Niran Ünsal sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreçte özelden yazan mesaj atan, telefonla arayan geçmiş olsun dileklerini ileten tanıdığım ve tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun."

Ünsal paylaşımına Murat Övüç, Seda Sayan, Cem Arslan, Gonca Vuslateri, Gizem Özdilli, Sevcan Orhan ve Çiğdem Batur gibi isimlerden geçmiş olsun yorumları yağdı.