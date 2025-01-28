Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın mirası ortaya çıktı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın mirası ortaya çıktı

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Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'ın 1.7 milyon sterlinlik mirasını çocuklarına bıraktı.

28.01.2025 13:06  Güncelleme: 13:21
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Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor geçtiğimiz yıl 56 yaşında hayatını kaybetti. Merhum sanatçı, çocuklarına bıraktığı mirasıyla gündeme geldi.

Sinead O'Connor, geçtiğimiz yılın temmuz ayında 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve astım nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıkan şarkıcı, bu kez mirası ve vasiyetiyle adından söz ettirdi.

2018'DE MÜSLÜMAN OLMUŞTU

4 çocuğu olan ve 2018 yılında Müslüman olduğunu açıklayan Sinéad O'Connor son vasiyetinde çocuklarını 'müziğinin hakkını vermeye' davet etti.

Sinéad O'Connor, vasiyetinde şu ifadeleri kullanmış:

"Ölümümden sonra, 18 yaşını geçmiş olan herhangi bir çocuğumun takdirine bağlı olarak albümlerimin yayımlanmasını ve müziğimi 'değerinin ne kadar olduğunu alarak kullanmalarını' talep ediyorum. Çocuklarım, küllerimi istedikleri şekilde dağıtabilirler"

MİRASI DUDAK UÇUKLATTI

The Sun'ın elde ettiği belgelere göre, şarkıcının mal varlığının borçlar, cenaze masrafları ve hukuki ücretler sonrası 1.4 milyon sterlin olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın mirası ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Sinead O\'Connor\'ın mirası ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın mirası ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Acar:
    AHMET YIMAZ SEN CNSEL ORGAN I AĞZINA ALMADAN YORUM YAPAMIYORSUN HERHALDE 213 33 Yanıtla
  • Murat Çil:
    müslüman olmuş ama küllerini istedikleri şekilde dağıtsınlar demiş bana mı tutarsız geldi ben mi yanlış anladım bir şeyleri 43 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    abla elinde dövme varken abdestin kabul olmaz git sildir onu 3 19 Yanıtla
  • Çelikk:
    helal olsun 5 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    Allah rahmet eylesin 7 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat eser Beşiktaş a kycklrr 1 2 Yanıtla
  • Nullnull:
    1,7 milyon sterlin böyle bir sanatçı için az değil mi lan. fiyat algım yok oldu enflasyon yüzünden 3 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    küllerini bizim celikk atacakmış denize :)) 0 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kuzey e domal zehra güneş gibi Ferhat 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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