Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var

Bir zamanların popüler ismi eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin, 2 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti.

ŞİDDET GÖRÜYORUM DEMİŞTİ

Yeşim Erçetin geçtiğimiz haftalarda paylaştığı görüntülerle eşinden şiddet gördüğünü söylemişti. Eşinin kumar oynadığın, bu yüzden şiddet gördüğünü belirten şarkıcı boşanma davası açacağını belirtti. Evliliğinin ardından Miami'ye yerleşen ünlü şarkıcı burada doğum koçluğu yapmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla şiddet gördüğünü söyleyen Erçetin yaptığı açıklamada, "Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya" ifadelerini kullandı.

"ACIM ÇOK BÜYÜK"

Erçetin geçtiğimiz gün ise eşinin vefat haberini duyurdu. Eşinin ani ölümüyle sarsılan şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla,"Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik, canım kocam gidişin çok âni oldu ışıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" ifadelerini kullandı. Bazı takipçileri ise" Hani dayak yiyordunuz anlam vermedim" diyerek şaşırttı.