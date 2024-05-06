Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti

Geniş Video İzle

Bir zamanların popüler ismi eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin, 2 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti. Erçetin, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı görüntülerle eşinden şiddet gördüğünü ve boşanma davası açacağını belirtmişti. Miami'de yaşayan Erçetin, eşinin ani ölümüyle sarsıldı ve sosyal medya hesabından "Acım çok büyük" ifadelerini kullandı.

06.05.2024 09:58  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir zamanların popüler ismi eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin, 2 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti.

ŞİDDET GÖRÜYORUM DEMİŞTİ

Yeşim Erçetin geçtiğimiz haftalarda paylaştığı görüntülerle eşinden şiddet gördüğünü söylemişti. Eşinin kumar oynadığın, bu yüzden şiddet gördüğünü belirten şarkıcı boşanma davası açacağını belirtti. Evliliğinin ardından Miami'ye yerleşen ünlü şarkıcı burada doğum koçluğu yapmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla şiddet gördüğünü söyleyen Erçetin yaptığı açıklamada, "Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti
Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti

"ACIM ÇOK BÜYÜK"

Erçetin geçtiğimiz gün ise eşinin vefat haberini duyurdu. Eşinin ani ölümüyle sarsılan şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla,"Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik, canım kocam gidişin çok âni oldu ışıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" ifadelerini kullandı. Bazı takipçileri ise" Hani dayak yiyordunuz anlam vermedim" diyerek şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti
Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti

Yeşim Erçetin, Sosyal Medya, Miami, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • serkan Abasar: ben koyduğunuz haber kapak fotoğrafında kaldım 0 0 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Mirasın daha da büyük!! 0 0 Yanıtla

10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
08:13 Kilis’te aile katliamı Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu Kilis'te aile katliamı! Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu
08:11 75 yıldır hizmet veriyordu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti
08:09 Harekat artık an meselesi İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
10:46 Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı Şirketten açıklama geldi Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı! Şirketten açıklama geldi
10:34 Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü
10:32 Piyasalarda son durum Dolar, yeni güne 32,29 TL’den başladı Piyasalarda son durum! Dolar, yeni güne 32,29 TL'den başladı
10:24 Ceyda Düvenci’nin, ’’Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun’’ çıkışına Ebru Şancı’dan bomba yorum Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum
10:19 Mayıs ayında kar sürprizi Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı Mayıs ayında kar sürprizi! Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı
09:59 Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci’yi kaybetti Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 11:12:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement