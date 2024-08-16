Ünlü sunucu Şenol İpek ünlü sanatçı dostu Tuğba Ünal'ı 40'ıncı doğum gününde mekanında ağırladı
İpek, geceden çekilmiş bir fotoğrafı İnstagram hesabında paylaştı, sahnelerin yeni gözdesi Tuğba Ünal'ı "yeni minik serçe" ilan etti
Şenol İpek'in Çeşme'de bulunan kendisine ait Boşnak meyhanesinde bir araya gelen ikili doğum günü kutlamasından sonra beraber şarkılı türkülü sohbetin tadını çıkardı
Son Dakika › Magazin › Ünlü Sunucu Şenol İpek, Sanatçı Dostu Tuğba Ünal'ı 'Yeni Minik Serçe' İlan Etti - Son Dakika
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